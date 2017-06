Foto: Agencije

Izgradnja mosta preko rijeke Save između Bosne i Hercegovine i Hrvatske mogla bi početi krajem sljedeće godine, zaključeno je na današnjem sastanku predstavnika ove dvije zemlje održanom u Opštini Gradiška, javlja Anadolu Agency (AA).

Tomislav Mihotić, državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske nakon sastanka izjavio je da je plan da na proljeće sljedeće godine Hrvatska pribavi građevinsku dozvolu za izvođenje radova, nakon čega će biti raspisan tender za izvođače radova, a ta procedura mogla bi da bude gotova do kraja sljedeće godine kada bi mogli početi i radovi.



Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Sprske kazao je da su od prethodnog sastanka o ovom pitanju održanog u Zagrebu u septembru prošle godine i BiH i Hrvatska radile na ovom pitanju. Do novog sastanka došlo je tek danas zbog prethodne političke situacije u Hrvatskoj i formiranja nove vlade.



"RS je dobila ekološku dozvolu i dala saglasnost za građevinsku dozvolu, tako da je sve završeno. Hrvatska strana je završila svoj dio posla za taj period, imao uvjeravanja da će najvjerovatnije građveinska dozvola biti završena do proljeća iduće godine", rekao je Trninić.



Igor Pejić, sekretar Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine nakon sastanka kazao je da su predstavnici Hrvatske informisali predstavnike BiH da je ovo jedan od top projekata za Republiku Hrvatsku.



"Već 12. jula je sastanak nove tehničke radne grupe koja će pripremiti tender. Idemo paralelno sa svim drugim dokumetima formalne prirode koji podrazumijevaju građevinsku dozvolu idemo sa dokumentaciju sa pripremom tendera tako da bi smo, da ne budemo preambicizni, do konca ove godine početkom sljedeće imali prpremljen tender i sve aktivnosti za objavu tendera i konaćno uvođenje izvođča radova", rekao je Pejić.



Mihotić je rekao i da će Hrvatska finansiranje ovog projekta riješiti najvjerovatnije kroz operativini program koherentnost i kohezija, sredstvima evropskih fondova 85 posto.



"Tako bar očekujemo, a ostatak će biti iz kredita IBA koji je otvoren hrvatskoj vladi za domaće učešće u tim projektima", rekao je Mihotić.



On je dodao da se u proteklom periodu radilo na tehničkoj pripremi projekta i da je sada u fazi revizije projekta.



"Što se tiče spremnosti hrvatske vlade i volje i želje da se ovaj projekt što prije realizira mi smo kroz program četverogodišnjeg građenja cesta stavili najveći prioritet na ovaj projekt", kazao je Mihotić.



Pojasnio je da su za Hrvatsku u planu za četiri sljedeće godine osim mosta preko Save prioriteti i Pelješki most, spoj riječke luke i cesta između Omiša i Splita.



"Procjena vrijednosti ukupnog projekta je 64 miliona eura, mi normalno mosta radimo zajedno dijelimo troškove mosta, naš dio je spojna cesta koja je značajan iznos preko 40 miliona eura", rekao je Mihotić.



Predstavnici BiH istakli su da su sredstva za izgradnju već obezbjeđena. Današnjem sastanku u delegacijama BiH i Hrvatske bili su i predstavnici kompanija "Hrvatske autoceste" i JP "Autoputevi RS", te Ognjen Žmirić, zamjenika načelnika opštine Gradiška.



On je istakao da je sadašnji most u Gradišci limitiran i da se na njemu često stvaraju gužve, koje zakrčuju i saobraćaj u Gradišci.



"Imamo u planovima izgradnju poslovne zone na samoj granici, pa će prilikom prelaska iz Evropske unije u BiH na desnoj strani biti carinski terminal, a na lijevoj - poslovna zona površine 370 hektara", najavio je Žmirić.



Biznis.ba / AA