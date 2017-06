BH Airlines je u stečaju od 28. septembra 2016. godine, a od tada Vlada FBiH još nikad nije izmirila dugove radnicima tog preduzeća. Stečajni upravnik Abid Šarić potvrdio je za Klix.ba da je likvidacija najizvjesniji scenarij, što je zakonit način da dugovi nikad ne budu izmireni. Kako radnicima, tako ni poslovnim partnerima.

Bivši radnici preduzeća BH Airlines najviše su se pribojavali likvidacije preduzeća, a upravo je taj scenarij najizvjesniji. Pojedinci tvrde da su to očekivali još otkako su čuli da je Abid Šarić imenovan za stečajnog upravnika, budući da istu funkciju obavlja i u drugim preduzećima.



Direktori lete, radnici prizemljeni





Vlada Federacije BiH nikada nije isplatila dugove za 42 radnika, ali je jednoj grupi, onima iz Kantona Sarajevo, omogućeno da dobiju naknade s biroa. Drugoj grupi prevarenih radnika, među kojima je i Alija Jazvin, to nikada nije omogućeno.



"Svi skupa prolazimo kroz vrlo traumatična iskustva. Radnicima prijavljenim u Kantonu Sarajevo omogućeno je da budu zbrinuti preko biroa, da imaju naknadu. Ljudi koji su bili prijavljeni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nisu stekli to pravo. A i ovi koji su dobili to pravo, dobili su ga samo da se ne bi okupljali pred zgradom Vlade FBiH, odnosno da ne bi protestovali", kazao je Jazvin za Klix.ba.



Dodao je kako je Abid Šarić ujedno i stečajni upravnik u preduzeću Granit Jablanica, zbog čega je odmah posumnjao da će se moći posvetiti poslu u BH Airlinesu.



"Oni pričaju da je svim radnicima omogućena naknada, to nije istina. Bivši direktor je odmah dobio posao u BHANSA-i, u finansijama, a namjestio mu je to njegov kum Nudžeim Rečica, koji je bio njegov savjetnik u BH Airlinesu, a bio je i bivši direktor. Radnici nemaju ništa osim socijalnog", rekao je bivši radnik BH Airlinesa.



50 miliona duga





Abid Šarić, stečajni upravnik BH Airlinesa, kazao je za Klix.ba da to preduzeće duguje blizu 50 miliona KM, da su im oduzete dozvole za letenje, otkazana osiguranja itd.



"Ja sam to predložio, preduzeće će ići u likvidaciju. To je definitivno jer im je Hypo Banka, odnosno Heta, aktivirala prodaju jednog aviona. Jedan im je svakako u kvaru, zaplijenjen je u Njemačkoj zbog ranije neplaćenih troškova", kazao je Šarić.



Ističe da su Vakufska banka i Heta skupa podnijele sudu zahtjev, što im je rješenjem dozvoljeno, da izvrše prodaju nekretnine, odnosno cjelokupnog kruga zajedno s hangarom. To će biti izvršeno putem suda u posebnom, odvojenom postupku, mimo stečaja.



"Oni nemaju više ni pravnih, ni materijalnih, niti bilo kakvih drugih uslova za razmišljanje o nekoj rekonstrukciji u trenutnim uslovima. Suština pozicije preduzeća je da im je Direkcija za civilnu avijaciju oduzela dozvole za letenje, da su raskinuti svi ugovori koje su imali s osiguravajućim i reosiguravajućim kućama, da im se jedan avion nalazi na popravku u Njemačkoj. Samo za njega ima više od 200 hiljada eura neplaćenih troškova. Drugi avion je blokirala Heta kao hipotekarni povjerilac. Oni potražuju blizu 25 miliona", naveo je Šarić.



Ističe da im je ostalo još četiri vozila, dio računarske opreme i kancelarijski namještaj.



"Imaju nešto malo rezervnih dijelova isključivo za tu vrstu aviona. Upravo je u toku javni poziv za prodaju tih vozila, ima jedan kombi, neki Caddy, Octavija i Volvo. Sljedeće sedmice će to biti riješeno. Ostalo je da vidimo šta će biti s kancelarijskim namještajem", kategoričan je Šarić.



Zakonita prevara





Stečajni upravnik Abid Šarić istakao je da teoretski preduzeće može biti likvidirano završetkom stečaja zbog nedostatka stečajne mase, a sve to dok radnicima nisu izmireni dugovi.



"To znači da nema mase svima kojima ste dužni. Nažalost, tako je i prema radnicima. Koliko će Vlada FBiH o tome voditi računa, ostaje da se vidi. To i jeste posljedica otvaranja stečaja. Firma se zaduži, ostane dužna radnicima, svima... A onda nema imovine i nema ko da to pokrije. To je zakonit način kako će ostati dužna i prevariti radnike i poslovne partnere", dobavljače, kazao je Šarić.



Istakao je da postoji "neka nada da će biti dovoljno sredstava da se izmiri osam plata za radnike", jer su našli "neka sredstva koja duguju neki partneri izvana".



"Sada s njima pregovaramo, vidjet ćemo šta će od toga biti", zaključio je stečajni upravnik BH Airlinesa.



Krivica Fadila Novalića?





Ogorčeni radnici najveću krivicu za trenutno stanje u preduzeću pripisuju Vladi Federacije BiH, odnosno premijeru Fadilu Novaliću, kazavši da je ciljano išao na to da se firma likvidira, kako bi napravio ustupke turskim aviokompanijama.



Novalić je nedavno prilikom uspostavljanja željezničke putničke linije od Sarajeva prema Konjicu, Mostaru i Čapljini rekao da su "neke iluzije bacili niz vodu".



"Ugasili smo BH Airlines koji je u 10 godina 'pojeo' 100 miliona KM budžetskih sredstava i rekli smo: 'Pa dosta s tim glupostima, možda bismo trebali više pomagati željeznice koje su tu na zemlji i koje voze ljude po zemlji' i realnije je da BiH razvija željeznice nego avionski saobraćaj. I s druge strane bili smo možda i prevelike žrtve tog Koridora 5C, svi smo uprli oči u njega, a realno Koridorom 5C se mogu voziti samo oni koji su u dolini Neretve i dolini Bosne, a šta je sa Bihaćom, Tuzlom, srednjom ili jugozapadnom Bosnom? Željeznice imaju puno više kapaciteta da povezuju ljude i gradove na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine", rekao je tada Novalić.



Biznis.ba / Klix.ba