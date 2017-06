Austrijske firme zainteresovane za ulaganje u Banju Guber u Srebrenici, rečeno je tokom sastanka načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičić i austrijskog ambasadora u BiH Martina Pamera.

Ambasador Pamer najavio je da će u Srebrenicu za nekoliko dana doći delegacija potencijalnih austrijskih investitora i privrednika.



"Načelnik nam je objasnio koje su mogućnosti saradnje i potencijali koji postoje u ovoj opštini. Moj cilj je da povezujem investitore iz Austrije sa privrednicima u Srebrenici radi stvaranja bolje budućnosti", istakao je Pamer.



Grujičić je kazao kako je upoznat da su neke austrijske firme zainteresovane za banju Guber.

"Nadam se ćemo naći načina da barem u nekom procentu počnemo da koristimo to prirodno dobro i da spriječimo da ljekovita voda i dalje otiče u kanalizaciju", rekao je Grujičić.



On kaže da mu je austrijski ambasador prenio da Austrija želi da pomogne ekonomski razvoj Srebrenice i da će za nekoliko dana delegacija privrednika i investitora iz te zemlje posjetiti opštinu kako bi sagledala mogućnosti saradnje.



"Treba da vidimo šta mi možemo da ponudimo austrijskim investitorima u oblasti prerade mlijeka i mesa, a šta oni mogu zauzvrat nama. Očekujem bolju i intenzivniju saradnju, a raduje me da je ambasador Pamer obećao da će lično preporučivati investitorima Srebrenicu kao mjesto gdje treba da ulažu", rekao je Grujičić.



Biznis.ba