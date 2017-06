Foto: Ilustracija

Na sportskim terenima kod Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu početkom augusta bit će održan Festival zanatskog piva, na kojem će učestvovati izlagači iz BiH, Srbije i Hrvatske.

Predsjednik Udruženja građana za promociju zanatskog pivarstva "Kištra" iz Istočnog Sarajeva Vedran Kurteš rekao je da su u toku posljednje pripreme za održavanje ovog festivala, za koji vjeruje da će postati tradicionalna manifestacija kojom će biti obogaćena turistička, ali i kulturno-zabavna ponuda Istočnog Sarajeva.



"U prethodne dvije godine organizovali smo dva slična festivala u našem gradu, koja su naišla na izuzetno pozitivne reakcije i veliku zainteresovanost ljubitelja piva. To nam je motiv da nastavimo u istom pravcu, pa ćemo 5. augusta organizovati prvi veći festival na kojem će učestvovati izlagači iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i FBiH", najavio je Kurteš.



On je istakao da su festivali zanatskog piva dobra prilika za upoznavanje i razmjenu iskustava među pivarima iz BiH, ali i regiona, kao i degustaciju različitih vrsta zanatskog piva.



Kurteš je napomenuo da se pivarska zajednica u BiH, do prije nekoliko godina malobrojna, sada sve više razvija, a tome značajno doprinose i ovakvi festivali.



Prema njegovim riječima, u Istočnom Sarajevu postoji nekoliko ekipa koje se bave proizvodnjom zanatskog piva, a koje su od skoro dio Udruženja građana za promociju zanatskog pivarstva "Kištra", koje organizuje razne edukativne seminare i predavanja o zanatskom pivarstvu, kao i posjete drugim pivarama.



"Kraft ili zanatsko pivarstvo je tek u posljednjih nekoliko godina u ekspanziji na prostoru BiH, dok je pivarska scena u regiji, posebno u Srbiji i Hrvatskoj, značajno razvijenija. U BiH trenutno je registrovano tek nekoliko zanatskih pivara, dok su ostale pivarske ekipe uglavnom u začetku i proizvode pivo iz hobija i za svoje potrebe. Većina pivara u BiH je još, pivarskim žargonom rečeno, na nivou 'šerpe', jer su i količine proizvodnje piva određene veličinom šerpe", rekao je Kurteš.



On je izrazio nadu da će sve veći broj ljudi u Srpskoj početi da se bavi proizvodnjom domaćeg piva, koja, kako kaže, nije komplikovana, a recepti su dostupni na raznim internet sajtovima i forumima koji su posvećeni zanatskom pivarstvu.



"Najvažnije je obezbijediti četiri osnovna sastojka - vodu, ječam, hmelj i kvasac. Pivo se pravi u tri faze, a prva je kuvanje, zatim fermentacije, koja traje od dvije do tri sedmice, a na kraju je faza karbonizacije od sedam do deset dana", pojasnio je ovaj pivar iz Istočnog Sarajeva.



Biznis.ba / SRNA