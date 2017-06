Neđo Trninić

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić potvrdio je danas da će u četvrtak, 29. juna u Gradišci biti organizovan sastanak sa predstavnicima Hrvatske u vezi sa izgradnjom mosta na Savi.

Trninić je naglasio da je cilj da se ubrza donošenje rješenja u stvarima koje hrvatska strana treba da učini kako bi počela izgradnja mosta.



- Mi smo završili sve potrebne dozvole i papire, a formirana je i zajednička komisija za izradu tenderske dokumentacije. Sada je na hrvatskoj strani da završi svoj dio. Želimo da se na sastanku u Gradišci to malo ubrza - rekao je Trninić.



On kaže da bi, prema navodima hrvatske strane, ta država na proljeće iduće godine trebalo da raspiše tender.



- Smatramo da ima prostora da se to uradi već na jesen i nadam se da ćemo u zajedničkim dogovorima doći do rješenja - naveo je Trninić.



On je dodao da će sastanku u Gradišci prisustvovati i predstavnici Ministarstva transporta i komunikacija BiH, jer je most međudržavni projekat.



Trninić je podsjetio da je na sastanku u Zagrebu u septembru prošle godine dogovoreno da novi sastanak bude održan za mjesec dana, ali da to toga nije došlo zbog hrvatske strane, jer su u Hrvatskoj bili izbori, kao i određene vrste turbulencija.





