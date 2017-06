Dugo najavljivana izgradnja Termoelektrane (TE) Banovići trebalo bi da počne do kraja ove godine, potvrdio je za Klix.ba rukovodilac službe za izgradnju TE Banovići Avdija Mumić.

Mumić je kazao da pripremne aktivnosti na realizaciji projekta TE Banovići teku predviđenom dinamikom.



Trenutno je u toku zatvaranje finansijske konstrukcije s konzorcijem kineskih banaka, a koji predvodi Industrial and Comercial Bank of China (ICBC).



Vrijednost cjelokupnog projekta, prema Mumićevim riječima, iznosi blizu 305 miliona eura, od čega će 85 posto finansirati kineski konzorcij banaka, a preostalih 15 posto domaće banke.



Parafiranje ugovora



"Trenutno vršimo pročišćavanje svih ugovora. Ugovor u vezi s 85 posto finansiranja bi do kraja ovog, eventualno početkom idućeg mjeseca, trebao biti parafiran u Kini, kao i ugovor vezan za domaće banke. Nakon parafiranja, ugovori prvo idu na odobrenje Vladi FBiH, a potom i Federalnom parlamentu. Nakon prolaska faze odobravanja, krenut ćemo i u potpisivanje ugovora", istakao je Mumić.



Paralelno s potpisivanjem ugovora, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja bit će upućen zahtjev za izdavanje načelnog odobrenja za izgradnju, a Mumić ističe da bi ovaj dio trebalo da bude završen do kraja ljeta.



"Nakon toga bismo počeli nivelaciju terena, postavljanje ograda oko prostora za građenje, kao i sve usputne radove. Nakon toga, do kraja ove godine moglo bi se očekivati da počne izvođenje radova na izgradnji TE Banovići", dodao je Mumić.



Prema dokumentaciji, termoelektrana snage 350 MW će zadovoljiti sve smjernice EU iz oblasti ekologije i energetske efikasnosti.



"Predviđeno je spaljivanje uglja u tzv. flidiziranom sloju, a to je jedan sasvim novi sistem spaljivanja uglja koji se pojavio u posljednjih 15-ak godina. Ovakav način spaljivanja garantuje jedan drugačiji razmak u kvalitetu uglja, odnosno on ne mora uvijek biti kvalitetan", pojasnio je sagovornik portala Klix.ba.



Puštanje u rad 2021. godine



Predviđeno je da radovi na gradnji traju 40 mjeseci, a ukoliko počnu u predviđenom roku, TE Banovići bi u rad trebala biti puštena 2021. godine.



"Gradnja ovog bloka omogućit će normalan rad RMU Banovići, s obzirom na to da rudnik ima rezervi uglja za dva ovakva bloka. Također, ovaj blok je od velikog značaja za općinu Banovići, Tuzlanski kanton, ali i BiH u cijelosti, s obzirom na to da bi doveo do energetske stabilnosti države", naglasio je naš sagovornik.



Inače, ovaj projekt spada među veće energetske projekte u Federaciji BiH, uz blok 7 TE Tuzla jačine 450 MW i blok u TE Kakanj.



S druge strane, realizacija ovog projekta donijet će i nova zapošljavanja.



Prema ranijim projekcijama, više od 300 radnika bit će direktno uposleno u termoelektrani, a projekt će stvoriti i mogućnosti za organizaciju novih firmi čija će namjena biti opsluživanje njenih potreba. Broj uposlenih u ovim firmama procjenjuje se na 500 radnika.







