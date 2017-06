Firma „Pavgord“ iz Foče podnijela je zahtjev za nastavak izvršnog postupka protiv „Alumine“ iz Zvornika i to prodajom pokretne i nepokretne imovine.

Pravni zastupnik fočanskog „Pavgorda“ Aleksandr Sajić rekao je za banjalučki poslovni portal „capital“ da u proteklih gotovo dva mjeseca nije bilo nikakvih razgovora s ostalim povjeriocima, iako je to dogovoreno u aprilu na sastanku u Vladi RS-a, zbog čega je njegov klijent podnio zahtjev za nastavak postupka.



-Prije nekoliko dana smo tražili nastavak izvršnog postupka na način da se prvo prodaju založene pokretne stvari i nekretnine, te udio u 'Alusilu', a da se ne blokira račun firmi, kako ne bi došlo do zastoja u radu, jer nam to nije u interesu, a i da ne bi služili kao izgovor onima koji bespotrebno žele da gurnu 'Aluminu' u stečaj, rekao je Sajić.



Istakao je da sa njima niko nije pokušao da razgovara u prethodna dva mjeseca zbog čega su odlučili da nastave pravnu bitku.



-Nećemo blokirati račun, jer smo svjesni da bi time 'Alumina' došla u veoma tešku poziciju, a nama je želja da to preduzeće što bolje posluje, ali da se što ekonomičnije njome upravlja na način da se ne troši bespotrebno novac koji pripada povjeriocima 'Birča'. Nastojat ćemo da prodamo mašine, a ako ne uspijemo možda će ih preuzeti 'Pavgord' pa onda iznajmljivati 'Alumini'. Isto je i s nekretninama, kazao je Sajić.



Predsjednik uprave „Alumine“ Milorad Motika i stečajni upravnik FG „Birač“ Lazo Đurđević danas se nisu javljali na telefon.



„Pavgord“ je ranije otkupio potraživanja Ukio banke od FG „Birač“ i sada pokušava da ih naplati od njene kćerke firme „Alumine“.



Ova firma, u vlasništvu fočanskog biznismena Gordana Pavlovića je, na osnovu sudskog rješenja 12. aprila blokirala račune „Alumine“, pokušavajući od nje da naplati 155 miliona KM koje potražuje od FG „Birač“ u stečaju. Međutim, račun je deblokiran 26. aprila nakon sastanka u Vladi RS na kojem je dogovoreno da povjerioci „Birča“ pokušaju da postignu dogovor s „Pavgordom“ u roku od 60 dana. Taj dogovor trebalo je da ide u pravcu priznavanja dobrog dijela potraživanje „Pavgorda“, međutim pregovori u protekla dva mjeseca nisu ni počeli.



Vlasnik preduzeća „Pavgord“ iz Foče Gordan Pavlović nedavno je na Skupštini povjerilaca FG „Birač“ u stečaju ponudio da za 45 miliona KM otkupi priznata potraživanja od svih povjerilaca Fabrike glinice „Birač“ u stečaju koja iznose 90 miliona maraka.



Potraživanja litvanske Ukio banke u iznosu od 155 miliona KM od FG „Birač“ koja je „Pavgord“ kupio stečajni upravnik Lazo Đurđević nije priznao, a „Pavgord“ je na osnovu sudskog rješenja pokrenuo izvršni postupak protiv „Alumine“.





