Vesko Drljača

Zakon je sistemski i označava reformu penzionog sistema kazao je danas Vesko Drljača ministar rada i socijalne politike komentarišući usvajanje Zakona o penzijsko- invalidskom osiguranju

On je kazao da usvojeni zakon omogućava da ne dođe do narusavanja cjelokupnog sistema.



"Ovim zakonom želimo da stabilizujemo fond. Uspostavit će se jedinstven penzioni fond. Sredstva koja nisu dovoljna od doprinosa povlačit će se iz budžeta, a penzije više neće kasniti", kazao je resorni ministar.



Dodao je i to da zajamčene penzije ostaju u iznosu od 326 KM.



Biznis.ba