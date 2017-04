Grammer

Više od 1.900 radnika njemačke kompanije Grammer održalo je u ponedjeljak proteste u više gradova protiv namjere porodice Hastor, vlasnika Prevent grupacije, da preuzme upravljanje ovom firmom.

Inače, menadžment Grammera početkom ove godine odlučio je da uvede kinesku kompaniju Ningbo Jifeng u vlasničku strukuru. Cilje je bio da se ojača “anti-hastorovski” blok na glasanju Skupštine kompanije 24. maja. No, prodaju devet posto dionica Kinezima privremeno je obustavio njemački sud, nakon Hastorove žalbe.



Ipak, njemački mediji danas pišu kako je kineski akcionar ostvario prvu pobjedu. Naime, okružni Sud u Nirnberg stavio je van snage obustavu, kojom se kompaniji omogućuje da prodaje dionice kineskim konkrutentima. Sa novih kineskih devet posto Upravni odbor Grammera ima veće šanse na Skupštini akcionara 24. maja da se “odbrani“ od napada preduzeća porodice „Hastor“, koja stoji iza distributera autodijelva „Prevent“, prenose njemački mediji.



Hastori se do sada nisu izjašnjavali, ali su iz njihove kompanije izrazili želju da smjene šefa Gramera Helmuta Milera i pet članova Nadrozrog odbora koje bi zamjenili svojim ljudima. Ova porodica u međuvremenu drži više od 20 posto Gramera. To bi pri sadašnjoj situaciji moglo biti dovoljno da svoje stavove nametnu na Skupštini akcionara. Prevent je prošle godine postao poznat po javnoj svađi sa Volkswagenom. Taj spor je doveo i do djelomičnog zasutavljanja proizvodnje u Wolfsburgu.



Radnici su najavili da će se svim sredstvima boriti protiv toga da Hastori preuzmu rukovođenje kompanijom, zbog straha da će otpuštati radnike kako bi povećali profit, a uz radnike je i bavarska ministrica ekonomije Ilse Aigner kao i predstavnici metalske i autoindustrije u Njemačkoj.



