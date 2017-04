U Sarajevu su se nedavno pojavili bilbordi sa pozivom na kupovinu objekata u kompleksu Buroj Ozone u općini Trnovo. Prošlo je osam mjeseci od polaganja kamena temeljca, a radovi na izgradnji ovog turističkog kompleksa nisu ni počeli. Prema saznanjima Klixa, vlasnik investitorske kompanije Buroj International Group Ismail Ahmed je napustio BiH.

Na bilbordima je posebno naglašen povrat ulaganja (Return of investment-ROI) od čak 200 posto. Sa informacijama na engleskom i arapskom jeziku nude se objekti po cijeni "već od 99.000 eura". Broj mobitela koji je označen na plakatu je konstantno nedostupan, a adresa kompanije nije naznačena.



Podsjećamo da je najavljivano da će ovaj turistički kompleks biti do sada neviđen u svijetu i da će privući milijarde eura investicija u BiH.



Realno stanje na terenu je ovako: kamen temeljac je postavljen u septembru 2016. godine. Od tada do danas nije urađeno ništa. Svi prebacuju lopticu s jednih na druge pa je do pravih informacija vrlo teško doći.



Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal Klix, vlasnik investitorske kompanije Buroj International Group Ismail Ahmed je otišao iz Bosne i Hercegovine.



Navodno, planirana je prodaja objekata unaprijed, a kako planovi nisu realizirani, investitor je odustao od gradnje. Na naš upit niko nije odgovorio, ovlasti ima samo "izvršna sekretarica" koja nam je poručila da će uskoro biti održana press konferencija na kojoj će biti iznijeti detalji i kojoj će prisustvovati i Ismail Ahmed.



Ni u općini Trnovo više ne žele govoriti o ovome, sve je više očigledno da je riječ o propalom projektu. Načelnik Trnova Ibro Berilo, niti bilo ko iz Službe za urbanizam nije želio komentarisati to što radovi nisu počeli iako je prošlo više od osam mjeseci od polaganja kamena temeljca koji je trebao označiti početak radova.



Berilo nam je kazao da sve informacije daje isključivo Buroj International Group, te da on više ne želi govoriti o ovom projektu.



U martu su nam iz Općine Trnovo kazali da početak radova ne mogu kontrolirati te da sve zavisi od glavnog investitora radova, kompanije Buroj International Group. Nisu imali ni informaciju da li je isplaćen novac svim osobama od koje je kupljeno zemljište na čijem lokalitetu bi navodno trebala početi gradnja najvećeg integriranog turističkog grada na području Jugoistočne Evrope.



Kamen temeljac je položen 19. septembra 2016., a početak radova je najavljen za isti mjesec. Od toga perioda pa do sada, ništa se nije promijenilo. Nepregledne livade zjape, bez mašina i radnika.



Planirano je da se u sklopu turističkog grada nalazi međunarodna bolnica, tržni centar, 300 vila, četiri hotela, restorani, fontane, dječiji i ski park, te žičara koja bi povezivala ovaj "mali grad" s planinom Bjelašnicom.



Da su radovi počeli na vrijeme, završetak bi se očekivao 2020. godine. S obzirom na trenutnu situacije, pitanje je hoće li radovi ikako i početi i hoće li ovo biti još jedan propali pokušaj investiranja u BiH.



Biznis.ba / Klix.ba