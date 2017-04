Foto: Ilustracija

Vremenske neprilike, koje su proteklih dana pogodile našu zemlju, neće prouzročiti veće štete ratarima na području Posavske županije.

Kiša, praćena s malo snijega i niskim temperaturama od -4 do -1 u jutarnjim satima i dnevnim temperaturama koje nisu prelazile 10 stupnjeva, doprinijeli su da požuti kukuruz, koji je posijan u ranom roku (faza tri lista), a kukuruz i soja koji su posijani nešto kasnije i u optimalnom roku, niču ili nisu još nikli.



Nastupajućim boljim vremenskim prilikama s jutarnjim temperaturama od 5 do 10, te dnevnim od 17 do 24 stupnja Celzijusa u narednim danima, usjevi neće biti oštećeni, a ratari nemaju razloga za brigu, jer kukuruz koji je žut imat će samo usporen rast, a kukuruz koji nije nikao zaštićen je u zemljištu koje se sporo hladi, doznaje Fena u Odjelu poljoprivredno-stručne službe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije.



Isto se odnosi i na soju koja, za razliku od kukuruza, može podnijeti nešto niže temperature i do -3 stupnja. Za uljanu repicu nije bilo opasnosti jer se radi o ozimoj kulturi koja može podnijeti temperature i do -6, a tako niskih temperatura nije ni bilo.



Na ostalim ratarskim kulturama (strna žita) niske temperature nisu ostavile nikakve posljedice koje bi ratarima načinile štetu, tvrde u Odjelu poljoprivredno-stručne službe županijskog Ministarstva poljoprivrede.



Biznis.ba / FENA