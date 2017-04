HE Vranduk

Radovi na izgradnji hidroelektrane "Vranduk" proteklih dana su smanjeni, a već neko vrijeme pomaci nisu vidljivi. Iz Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine za Klix.ba nisu potvrdili, ali ni demantovali navode da su radovi obustavljeni.

Ugovor o izgradnji HE “Vranduk” zaključen između JP Elektroprivreda BiH i Joint Venture STRABAG AG Austrija i Končar-inžinjering za energetiku i transport, obuhvata izradu projektne dokumentacije glavnog projekta, proizvodnju, isporuku i montažu opreme, izvođenje građevinskih radova, testiranje i puštanje postrojenja u pogon.



Početak izgradnje HE Vranduk ozvaničen je 8. septembra prošle godine, a od tada je urađeno dosta posla. Međutim, izvođač radova još uvijek nije dostavio sve pakete projektne dokumentacije zbog čega HE Vranduk još uvijek nema dozvolu za građenje.



"Izvođač radova Joint Venture STRABAG AG Austrija i Končar-inžinjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska, nije ispoštovao rokove za dostavu projektne dokumentacije glavnog projekta predviđene Programom realizacije projekta HE "Vranduk'. Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH izvođač radova je do sada dostavio dva paketa projektne dokumentacije glavnog projekta, a dostava trećeg paketa očekuje se do kraja aprila. Nakon revizije dokumentacije glavnog projekta, biće stvoreni uslovi za pokretanje postupka izdavanja dozvola za građenje", kazali su iz JP Elektroprivreda BiH za Klix.ba.



Nadzorni odbor i Uprava JP Elektroprivreda BiH izražavaju očekivanja da će rokovi i druge odredbe i obaveze definisane Ugovorom o izgradnji HE “Vranduk” biti ispoštovani.



Izgradnja HE "Vranduk" imala je svoja dva svečana početka prije ceremonije i trećeg pokušaja početka radova u septembru prošle godine. Za sada nije poznato zbog čega se radovi proteklih mjesec dana odvijaju slabijim intenzitetom, a informacije nismo dobili ni od zvaničnika Strabaga u Bosni i Hercegovini, prenosi Klix.



Biznis.ba