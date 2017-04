T. C.

Preduzeće "Šume Republike Srpske" blokiralo je isporuku šumskih drvnih sortimenata, zbog njihovog izvoza, za dodatnih osam kupaca.

Riječ je o preduzećima "23. mart", "MMP - Braća Vidaković" i "Podrinje" iz Rudog, "Klis kompani" Višegrad, "Kingdom" Han Pijesak, "MB plus" Bijeljina, "VAM" Čajniče i "Ikonić komerc" Rogatica.



Ovim kupcima, kao i prethodno blokiranim, omogućeno je da do četvrtka, 27. aprila, dostave dokumentaciju kojom bi dokazali da nisu izvozili šumske drvne sortimente.



Za kupce koji ne dostave potrebnu dokumentaciju, a izvršili su avansnu uplatu, biće omogućeno preuzimanje sortimenata u visini avansa, saopšteno je iz "Šuma".



Direktor ovog preduzeća Risto Marić u petak je rekao da su blokirani ugovori 13 kupaca koji su izvozili isporučivane šumske drvne sortimente i to firmama "Dan-Sim", "Drveks", "Lovćen trejd", "Ozren Borovno" i "Pavgord", svi iz Foče, zatim "DMM", "Crni vrh", "Malićević", "Radojna", svi iz Čajniča, te "Omorika" i "BBM" iz Višegrada, kao i "Gašmal" iz Han Pijeska i "Jadran komerc" sa Sokoca.





Biznis.ba / SRNA