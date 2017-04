Nikola Minasi

Povećanje nivoa trgovine između zemalja zapadnog Balkana je jedan od potencijalnih ishoda samitu u Trstu, saopšteno nam je iz Delegacije EU u Sarajevu.

"Detalje o ovogodišnjem samitu o zapadnom Balkanu u Trstu će objaviti zemlja domaćin Italija. Samit će se osvrnuti na sprovođenje reformskih mjera i projekata koji su pokrenuti u okviru Agende za povezivanje", saopštili su nam oni.



Nikola Minasi, ambasador Italije u BiH, rekao je da se njegova zemlja pažljivo priprema za predstojeći samit, koji će u Trstu biti održan 12. jula.



"Cilj konferencije u Trstu i Berlinskog procesa uopšte je deblokirati važne infrastrukturalne projekte koji omogućuju zemljama ovog dijela Evrope da stvore mrežu komunikacija i veza u cilju razvoja globalne ekonomije regiona", istakao je on.



Pojasnio je da izbor projekata zavisi od niza faktora, poput konsenzusa lokalnih vlasti u vezi sa vlasništvom, raspoloživosti finansijskih sredstava, kao i prisustva investitora zainteresiranih za učešće.



"Mehanizam je isti onaj predviđen planom 'Junker', koji je usvojen u EU prošle godine za investiranje u EU: povezivanje sa javnim investicijama, finansiranim iz budžeta EU, gdje je to moguće sa javnim investicijama u regionu i druga privatna ulaganja sa efektom umnožavanja. Prema tome, ključna riječ je konsenzus", rekao je on.



Naglasio je da će projekte koji će biti najavljeni u Trstu izabrati Evropska komisija na osnovu prijedloga iz BiH i drugih zainteresiranih zemalja.



"Što je više projekata proučeno i dogovoreno, imaće više šansi za finansiranje. Berlinski proces je prilika za zemlje regiona da finansiraju svoj razvoj uz pristup širim mogućnostima od onih kojima interno raspolažu. Ono što će Trst iznjedriti zavisi u velikoj mjeri od onoga što će BiH i druge zemlje predstaviti kao održive projekte", rekao je Minasi.



Dodao je da je Italija pokrenula konferenciju zato što je iz svog iskustva uvjerena da veliki projekti imaju uspjeha kada postoji realna politička volja za njihovu realizaciju.



"To je ono što je i sama Italija eksperimentisala u EU. Trst je simbol kulturnog, ekonomskog i političkog dijaloga između Italije i jugoistočne Evrope i zbog toga je izabran za sjedište konferencije", naveo je on.





