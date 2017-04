Foto: Klix.ba

Nakon što je prije mjesec dana Jusuf Arifagić, vlasnik kompanije Arifagić Investment d.o.o., raskinuo sve ugovore sa općinom Bosanski Petrovac, uspješni biznismen iz Norveške, inače rođeni Kozarčanin, potvrdio je za naš portal da je investicija u ovoj općini za njega završena priča, a u otvorenom razgovoru progovorio je o svim problemima sa kojima se susretao u proteklom periodu.

Nakon što je obavijestio javnost o prekidu saradnje sa općinom Bosanski Petrovac zbog brojnih doživljenih opstrukcija političke prirode, priča investitora Jusufa Arifagića zainteresovala je bh. javnost i još jednom potvrdila tezu o veoma teškim uvjetima za investiranje u BiH.



U razgovoru za Klix.ba, Arifagić ističe da su mu u proteklom periodu pojedine institucije i zvaničnici nudili pomoć i posjetili njegove farme, no da i dalje vlada status quo.



Razgovarao sa Dedićem i Novalićem, moguće povlačenje iz cijelog USK



"Bila je posjeta federalnog ministra Šemsudina Dedića, a paralelno s tim federalna inspekcija ili neko drugi je bio u Općini Bosanski Petrovac i izuzeta je neka dokumentacija. Međutim, do danas se ministar niti njegovo ministarstvo nisu očitovali o bilo čemu. Ministar tvrdi da ja trebam ostati i da će oni naći rješenja. Međutim, ne pada mi više na pamet da trošim život na ljudske gluposti, jer je uvreda za mene, pa i svako normalno ljudsko biće da se diskutuje oko neke zemlje u Bosanskom Petrovcu. Ta općina i kanton generalno imaju preko 200.000 hektara zemljišta, od čega samo Bosanski Petrovac 5.000 hektara, a diskutuje se treba li nekom dati 80 hektara ili ne treba. Moje je pitanje: da sam svu petrovačku zemlju zasijao, pa je li zločin zasijati zemlju i staviti je u funkciju? Moja odluka ostaje i ne pada mi na pamet da više trošim vrijeme ni na novine, ni štampu, ni diskusiju, ni na bilo šta", kaže vidno isfrustrirani Arifagić.



Ističe i da je prije desetak dana dobio poziv od federalnog premijera Fadila Novalića.



"Pažljivo me saslušao, smatrao je da je ovo davno trebalo biti završeno, da nije trebalo trajati 3-4 mjeseca, da će Vlada stati uz ovaj projekat i da je dobar za Federaciju i državu. Obećao mi je čak da će zajedno sa Željkom Cvijanović posjetiti moju farmu u Kozarcu, a nakon toga i onu u Bosanskom Petrovcu", priča dalje, dodajući da treba vidjeti da li će od toga zaista šta i biti.



Na naše direktno pitanje da li je Bosanski Petrovac zaista gotova priča, Arifagić ističe:



"Ako se ovako nastavi, bit će gotov i Unsko-sanski kanton. Uopće me ne interesuje. Može i zemlja biti gotova. Mi pričamo o poljoprivredi. Ja dvije godine nisam bio u stanju proizvesti hranu, a evo i sada sjedimo i čekamo. Dok ja razmišljam kako ću nahraniti 250 grla, oni se bave politikom i sami sobom. Tako da je to za mene završena priča".



Opstrukcije i u Bosanskoj Krupi: Uzurpirano zemljište



S obzirom na to da je paralelno sa investicijom u Bosanskom Petrovcu, aktivno radio i na revitalizaciji farme Pučenik u Bosanskoj Krupi, interesovalo nas je da li je spreman napustiti i Bosansku Krupu. On kaže da je u posljednje vrijeme i u ovoj općini počeo doživljavati opstrukcije, unatoč tome što je Općinsko vijeće dalo sve saglasnosti i trebalo se krenuti sa gradnjom.



"Cjelokupno zemljište koje mi je dodijeljeno, neko je uzorao i uzurpirao", ističe.



Na pitanje ko je to uradio, Arifagić ističe da bi nadležni organi i ljudi u Bosanskoj Krupi trebali to znati.



"Zvao sam ministra, on tvrdi da će doći inspekcija. Da li ja trebam hodati od policije, inspekcije i sudova i boriti se za nešto što mi je dodijeljeno. Obavijestio sam i načelnika Halitovića, on tvrdi da su našli rješenje, da će taj čovjek biti maknut, pa ćemo vidjeti. Zaista je glupo da neko zasije zemlju, a zna da ti je dodijeljena. Sad bih ja trebao preoravati nečiji usjev? Je li to normalno? U Krajini Krajišnik može da radi šta želi, tamo nema zakona, tamo je bezvlašće", ističe.



Govoreći o političkim pritiscima, naš sagovornik ističe da neće dozvoliti nikom u BiH da njega na bilo koji način 'pritišće'.



"Što se više trude da me pritisnu, ja ću biti glasniji. Jedini koji me može pritisnuti je moj Gospodar, kada odluči da me pritisne, ja ću pod zemlju. Sve ostalo me ne isteresuje. Međutim, i ovo su pritisci, kada imate status quo i neriješeno stanje. Kako biste drugačije nazvali situaciju da vam dodijele zemlju 2015. godine, premjestite krave, investirate milion, pokrenete proizvodnju, a onda vam to sve uzmu i reketiraju vas. Kako se to zove na našem jeziku? Budi poslušan i uradit ćemo to i to. Ja zaista nisam poslušnik nikome jer sve radim u skladu sa zakonom. Bosanski Petrovac ima enorme količine kvalitetne zemlje, kao i cijela Krajina, no izgleda da to lobiji trebaju kontrolisati i izvlačiti podsticaje. Korupcija je glavni problem ove države. Ako se neke stvari ne promijene u ovoj zemlji ili neki procesi protiv korupcije ne pokrenu, teško nam se piše", konstatira naš sagovornik.



Informisane sve međunarodne institucije



Na pitanje da li je pisao međunarodnim institucijama o problemima u Bosanskom Petrovcu, kao što je najavio da će uraditi, Arifagić kaže da jeste te da im je sva dokumentacija uredno proslijeđena.



"Koliko sam informisan, pravni tim gospodina Valentina Inzka je prošao cjelokupnu materiju. Ambasadorica Norveške je bila na farmi kod mene, a usput je razgovarala Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. Mislim da će razgovarati i sa gospodinom Zvizdićem i Novalićem. Prije 15-tak dana načelnik Petrovca je bio pozvan u Američku ambasadu zbog ovih dešavanja", govori Arifagić.



Upitali smo ga i da li je istina da mu je u Republici Srpskoj lakše za poslovati i investirati nego u Federaciji BiH.



"I tamo je bilo otpora, ali dan po dan, stvari su se rješavale. Međutim, ovakvih vidova otpora i ucjena koje sam doživio u Krajini, to nikad u životu nisam doživio. Kada je ambasadorica Norveške razgovarala sa Dodikom, on joj je rekao da zna sve oko projekta i da ga sigurno podržava. Željka Cvijanović je također kazala da zna sve o projektu i da bi bilo odlično da ima više ovakvih farmi i projekata i da je ona svakodnevno u kontaktu sa ministrom poljoprivrede. Dodijelili su mi oko 1.000 dunuma zemljišta i rekli su da će obezbijediti još. Sve ono što je farma trebala dobiti, poput obaveznih mjera koje je jako teško dobiti, mi smo dobili bez problema i naša veterinarska stanica radi potpuno nesmetano. Bio sam prije 10 dana i sa gradonačelnikom Prijedora, on je lično zvao neke ljude da se stvari još dodatno ubrzaju. Srbi kao narod definitivno znaju organizovati stvari, dok smo mi, po onoj Frojdovoj, jedni drugima vukovi i gledamo kako ćemo se međusobno uništiti", oslikava Arifagić.



"Dok ne profunkcioniše ljudski razum ili pravna država, u ovoj zemlji neće biti dobra"



On kaže da je do sada uložio preko 16 miliona KM vlastitih sredstava u BiH te 8 miliona KM kredita. Osim toga, uložio je i skoro svu ostvarenu neto dobit u tom periodu. Trenutno upošljava 36 ljudi na farmi u Kozarcu i 7 osoba na farmi Krnjeuša u Bosanskom Petrovcu.



"Za ovu godinu samo na hranu moramo ponovo izdvoji 200-300 hiljada KM, dok na drugoj strani zemljište stoji pusto jer ne možemo ući u posjed. Kupio sam i mješaonicu za hranu koju ne mogu koristiti jer nemamo žita. Sada bih morao uvoziti i transportovati žito iz Srbije i u Bosanskom Petrovcu proizvoditi hranu, što je ekonomski neopravdano. U Petrovcu i Krupoj prošle godine smo uložili oko 2 miliona KM. U Petrovcu smo ove godine planirali dovesti 700-800 grla i zaposliti oko 50 ljudi. Ja sam bio spreman zasijati i do 1.000 hektara zemljišta, a neki su to tumačili da ja time ucjenjujem općinu. Da li ja ucjenjujem time što hoću napuštenu zemlju zasijati", pita se Arifagić, dodajući da u toku ove godine u Bosansku Krupu planiraju dotjerati 200-300 grla, čak i iz uvoza, plus prebaciti grla iz Bosanskog Petrovca zbog prekida ugovora.



On kaže da je cijeli život putovao svijetom i gdje god je došao bio je prepoznatljiv i znao se izboriti za firmu i kapital, dok u svojoj Bosni doživljava najviše otpora.



"Svaki investitor, stranac pogotovo, investira hladnom glavom i ako posmatrate s te strane, nikada u ovu zemlju neće investirati. Međutim, ja sam navikao da slušam glas srca, to je moja domovina, moja investicija je samo jedan doprinos koji bi ovu zemlju jednog dana trebalo činiti boljom i prosperitetnijom ili bar poslužiti drugim investitorima za primjer. S druge strane, investiram i spreman sam da trpim, ali ne postoji niko u zemlji, od Predsjedništa pa nadalje, ko me može natjerati da sagnem glavu i kleknem na koljena, niti će to ikada od mene doživjeti. Dok god ne profunkcioniše ljudski razum ili pravna država, u ovoj zemlji neće biti dobra", kaže za kraj Arifagić.







Biznis.ba / Klix.ba