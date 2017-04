Foto: Biznis.ba

Nejasan nivo nadležnosti, nerazvijena infrastruktura, komplikovana administracija te politiziranje - stvari su koje koče privlačenje stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu, konstatovano je danas uoči sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi "Strane investicije u BiH između uspjeha i prepreka".

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović podvukao je da se BiH bez stranih investicija teško može pokrenuti u ekonomskom smislu.



Posebno je naglasio potrebu za stvaranjem pozitivnog javnog mnijenja prema svim investitorima u BiH koji dolaze iz različitih interesa, a koji su, osim interesa za ličnim profitom, prije svega usmjereni ka ekonomskom razvoju BiH.



Kulenović smatra da se prilikom procjene koje i kakve strane investicije su potrebne BiH, ne smije služiti nikakvim ideološkim matricama.



Stoga je, kako je rekao, namjera ove asocijacije da započinjanjem diskusije o današnjoj temi, donese određene stavove koje će zatim uputiti odgovarajućim institucijama u BiH, s ciljem privlačenja, a ne odbijanja stranih investicija u BiH.



Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) Ahmet Egrlić istakao je da BiH bilježi rast određenih grana privrede kao što su proizvodnja namještaja, automobilska industrija, turizam, ali i činjenicu je da je došlo do ogromnog pada stranih investicija.



- Strani investitori žele investirati u državu koja ima sposobnu i stručnu radnu snagu, razvijenu infrastrukturu i jasne zakonske nadležnosti - kazao je Egrlić, napominjući da BiH ima problem kada su posljednja dva uslova u pitanju.



Imajući u vidu navedeno, uputio je apel svim nivoima vlasti u BiH, kao i parlamentarnim grupama, da ne grade političke poene na pitanjima od životnog značaja za građane BiH.



- Jako mnogo stranih investitora je otišlo iz BiH jer im je ovdje stanje nejasno - podvukao je.



Naglasio je da je u BiH zabilježen veliki rast turizma, ali da građani, javnost i birokratski aparat ne razumiju suštinu razvoja i borbe za turizam.



Također je kazao da, osim nedovoljno uređenih zakonskih propisa, za strane ulagače u BiH postoji i nevidljiva barijera, a to je nestručnost, neznanje i strah birokracije i administracije, koji koče različite projekte.



- U BiH je sve predmet političkih potkusurivanja i borbe za dnevne političke poene, nema ništa izvan političkog konteksta umjesto da se rasprave vode na stručnom nivou - zaključio je predsjednik VTKBiH, ističući da privreda ne trpi ovakve dnevne političke poene.



Jedna od direktorica "Al-Shiddija" Nudžejma Skenderović kazala je da budućnost i razvoj BiH vide u razvoju turizma, koji bi trebali biti jedan od osnova razvoja i svih ostalih industrijskih grana.



Arnes Lugović iz njemačke firme "Veritas Automotive" ukazao je na veliki potencijal auto industrije u BiH, kao i na povećanje stranih investicija iz zapadnih zemalja, ali i ostalih dijelova svijeta, u ovu industrijsku granu.



Istakao je kako je ova firma u prethodnim godinama stabilizirala svoje poslovanje i otvorila dodatna radna mjesta te da su imali snažan investicioni ciklus.



- Još vidimo dodatne mogućnosti za unaprjeđenje njihovih investicija te možda otvaranje i novih fabrika koje bi bile sposobne odgovoriti zahtjevima auto industrije - kazao je Lugović.



Napomenuo je da su prethodnom periodu zajedno sa ostalim firmama iz ove branše osnovali Grupaciju auto industrije unutar BiH, koja ukupno okuplja oko 13 firmi. Ove se firme trenutno bave snabdijevanjem u oblasti auto industrije, ali imaju i želju da unaprijede svoje poslovanje te da zajedničkim snagama privuku što veći broj stranih investitora.



- Za to su potrebni stabilno okruženje, stabilan poslovni ambijent, stabilne političke prilike kao i prevazilaženje administrativnih barijera - zaključio je jedan od uvodničara sesije Kruga 99.



Biznis.ba / FENA