Foto: Avaz

Nakon noći u kojoj je potpuno izgorio objekat Hipermarketa "Bingo", na sjevernom ulazu u Mostar, šteta se može procjenjivati u desetinama miliona KM.

Zgarište tržnog centra "Bingo", u Sutini jutros izgleda sablasno. Požar koji je sinoć izbio oko 20 sati progutao je čitav objekat a šteta je totalna. Bez radnog mjesta je ostalo je više od 100 ljudi.



Iz objekta još uvijek suklja dim, a vatra još uvijek tinja u pojedinim njegovim dijelovima. Na licu mjesta su pripadnici policije i vatrogasaca.



Iz Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar rekli su da je od 20.10 do 23.20 sati bio aktivan požar u tržnom centru „Bingo“.



- Požar je lokalizovan oko 23:20 sati velikom zaslugom pripadnika PVJ Mostar, koji su na požarište izašli sa svim raspoloživim sredstvima sa osam vozila i 19 vatrogasaca. Tržni centar izgorio je do temelja. Nema povrijeđenih - saopćeno je iz PVJ Mostar.



Inače, još nema službenih infomacija o uzroku požara koji je potpuno uništio tržni centar "Bingo" na ulasku u Mostar.



Vatrogasci upozoravaju na plinske boce u objektu koje još uvijek predstavljaju prijetnju.



- Policija osigurava teren, ali on još uvijek nije dovoljno siguran da naši ljudi krenu da rade uviđaj - kazao je glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić.



Biznis.ba / Avaz