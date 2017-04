Amer Kapetanović

Pomoćnik ministra za bilateralne odnose u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) Bosne i Hercegovine Amer Kapetanović, je, u svjetlu prvih bilateralnih konsultacija ministarstava vanjskih poslova BiH i Republike Indonezije, održanih 13. aprila u Džakarti, u razgovoru za Fenu istakao da je Indonezija u posljednje dvije decenije kroz mnoge konkretne akcije pokazivala privrženost otvorenoj suradnji s BiH.

Odnosi između dvije zemlje uvijek su bili prijateljski, ocijenio je Kapetanović, napominjući da je to prijateljstvo demonstrirano u svim fazama - od slanja mirovnih trupa koje je predvodio general i bivši predsjednik Indonezije Susilo Bambang Yudhoyono, pa sve do konkretne finansijske pomoći rekonstrukciji postratne BiH.



- Također, u kasnijem periodu bivši indonezijski predsjednici dva puta su posjetili BiH, a imali smo i solidan broj susreta na nivou ministara vanjskih poslova i predstavnika parlamenata - kazao je, međutim, dodao je da ovo prijateljstvo s obje strane nisu uspjeli kanalisati u konkretniju ekonomsku suradnju.



To, dodaje, potvrđuje i podatak da je u prošloj godini ukupan obim trgovinske razmjene iznosio 15-ak miliona KM, što nije ohrabrujuće.



- Stiče se dojam kako se bilateralno politički dobro razumijemo, ali da nam fali bolje upoznavanje u ekonomskoj sferi i to je nešto na čemu sada intenzivno radimo -istakao je Kapetanović.



Napomenuo je da se tokom nedavnog boravka u službenoj posjeti Indoneziji susreo s potpredsjednikom Indonezije Muhamedom Jusufom Kallaom koji je prihvatio poziv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da bude gost Sarajevo Business Foruma.



- Tom će prilikom imati i bilateralne razgovore s najvišim predstavnicima vlasti u BiH. Očekujemo da ovo bude bitna prekretnica u odnosima gdje ćemo u narednim godinama fokusirati našu suradnju na razvoj ekonomskih odnosa tamo gdje postoji obostrani interes - istakao je te posebno naglasio izuzetno vrijedan angažman ambasadorice Indonezije u BiH Amalie Achmad Yani.



Govoreći o suradnji s Indonezijom, ukazao je na nekoliko važnih činjenica. Prvo, postoji značajna asimetrija u odnosima, jer je Indonezija zemlja s potentnom ekonomijom i ogromnim tržištem, koja broji 250 miliona stanovnika i pokriva gotovo dva miliona km2 teritorije.



Kako je rekao, s obzirom na veličinu indonezijskog tržišta i trenutnu asimetriju kapaciteta i potražnje, daljnje proširenje trgovinske saradnje za BiH predstavlja određeni izazov, ali koji bi BiH ipak trebala objeručke prihvatiti i iznaći adekvatna rješenja za obje strane.



- Stoga, uprkos toj vrsti asimetrije, složili smo da itekako postoji prostor za suradnju - naglasio je Kapetanović.



Mišljenja je da prije svega prednost treba tražiti u činjenici da je BiH dio šireg tržišta CEFTA-e, EFTA-e, preferencijalne trgovine s Evropskom unijom (EU) te čitavim nizom drugih zemalja. Osim toga, dodao je, BiH je i dio Connectivity procesa s EU i polako stvara uvjete za pametnu industrijsku klasterizaciju na području zapadnog Balkana.



- U toj konstelaciji privlačenje indonežanskih investicija u pojedine sektore nije nerealno, a još je realnija opcija da BiH bude neka vrsta regionalnog huba za pojačanu poslovnu suradnju s Indonezijom - smatra.



Pomoćnik ministra za bilateralne odnose mišljenja je da su mljekarstvo i IT sektora u BiH oblasti u kojima je moguće ostvariti saradnju, a u oblasti namjenske industrije konkretna saradnja je već ostvarena.



Na svim sastancima koje je imao tokom boravka u Indoneziji, na bilateralnim konsultacijama s predstavnicima MVP Indonezije, u Privrednoj komori Indonezije, Agenciji za investicije te Ministarstvu ekonomije, postignuta je potpuna saglasnost kako se dvije zemlje moraju malo bolje ekonomski upoznati.



- U tom smislu, predstojeća posjeta visoke delegacije iz Indonezije bit će jako dobra prilika da se identificiraju prioritetni sektori suradnje - smatra Kapetanović i ističe da je naglasak na angažmanu bh. resornih institucija na svim nivoima.



MVPBiH, kaže, ovdje ima ulogu da olakša ovaj proces, ali cijelu stvar treba prepustiti struci i konkretnim poslovnim projektima.



- Učinili smo sve da osiguramo posjetu na ovako visokom nivou. Sada se nadamo da će ona s naše strane biti iskorištena kako bismo poboljšali ekonomsku suradnju sa zemljom koja je posljednjih godina u snažnoj ekonomskoj ekspanziji i predstavlja jednog od ekonomskih stubova jugoistočne Azije - zaključio je u razgovoru.



Biznis.ba / FENA