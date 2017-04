Foto: Anadolija

U požaru koji je izbio u večernjim satima, mostarski tržni centar „Bingo“ je, uprkos brzoj intervenciji vatrogasaca, izgorio do temelja, javlja Anadolu Agency (aa).

Vatra u centru koji se nalazi u mostarskom naselju Vrapčići, odmah uz magistralni put M-17, buknula je dok je objekat još radio i dok su se u njemu nalazili kupci.



„Cijela vatrogasna postrojba je na terenu, ali ne možemo ništa učiniti. Stopostotna je šteta. Cijela konstrukcija je već urušena i ne može se ništa tu spasiti“, kazao je noćas u izjavi za AA zapovjednik Profesionalne vatrogasne postrojbe grada Mostara Petar Jurić.



On je naglasio da je policija uspjela isprazniti objekat nevjerojatnom brzinom i da nisu unutra nikoga zatekli, ali je zbog specifične situacije i omamljivanja dimom intervenirala i hitna služba, te je na jedno kraće razdoblje bio blokiran i magistralni put M-17.



„Bilo je opasnih situacija, bilo je eksplozija, ali nitko nije stradao. Šteta je ogromna, na žalost ,ništa nismo mogli učiniti. Cijeli prostor je blokiran, svi objekti u blizini su osigurani i bit će pod nadzorom vatrogasnih postrojbi dok to bude potrebno“, dodao je Jurić.



Na mjestu događaja ekipa AA zatekla je jednu od djelatnica Binga, koja se stajala uz magistralni put M-17. Sa suzama u očima, gledajući svoje radno mjesto kako nestaje u plamenu, samo je kratko kazala da u životu nije doživjela veći strah i paniku.



O uzroku požara koji je munjevitom brzinom progutao tržni centar Bingo zasad nitko ne želi ni govoriti. To je ono će utvrditi istražni organi nakon što bude završen policijskih uviđaj.



Biznis.ba / AA