Nermin Džindić

Zakonom o naftnim derivatima FBiH definisano je uspostavljanje rezervi naftnih derivata, tako što se uvelo plaćanje takse u iznosu od 0,01 KM po litru naftnih derivata. Skoro tri godine je prošlo otkako je počela primjena ovog zakona, a zalihe kojima raspolaže Operater - Terminali Federacije (OTF) još uvijek su prazne.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je za Klix.ba da je, kada je riječ o ovih pet terminala, lokacijski spremljenih na najboljim mogućim mjestima u Federaciji, tu zaliha "nula".



"Kad je riječ o zakonskoj regulativi utroška tih sredstava, većina tih sredstava ide u uspostavu naftnih rezervi i u obnovu infrastrukture koja je naslijeđena iz bivše Jugoslavije. Glavni problem je što mi prošle godine nismo mogli krenuti u investicioni ciklus, iako su odluke i sva procedura završene. Nismo mogli krenuti u investicioni ciklus zato što je na svih pet terminala, koliko ih je u vlasništvu Federacije BiH (Mostar, Blažuj, Živinice, Bihać i još jedan), uslov da riješimo imovinsko-pravne odnose, to jeste da vlasnik bude OTF, odnosno Vlada Federacije BiH", kazao je Džindić.



Dodaje da su čitavu prošlu godinu utrošili na to da prebace vlasništvo na OTF te da su to uradili na dvije lokacije Bihać i Živinice.



"Trenutno radimo na tome da riješimo problem s terminalom u Blažuju, Sarajevo, čiji je vlasnik Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i djelimično OTF. Bili smo kod premijera Konakovića, odnijeli smo svu dokumentaciju. Zamolili smo ga da ubrza proces s obzirom na to da imamo 15-ak miliona sredstava spremnih na računu, da se investira, da se uredi taj terminal prema svim pravilima i propisima Evropske zajednice i prema našim zakonima, i da taj terminal, odnosno taj magacin bude u potpunoj funkciji", objasnio je Džindić.



Prema njegovim riječima, planirani iznos prikupljanja sredstava za prvu godinu bio je devet miliona konvertibilnih maraka, a prikupljeno je blizu sedam miliona.



"U prvoj godini su veliki dobavljači, odnosno distributeri, odbijali da plaćaju taksu pa se sad vodi proces protiv toga. To će se isplatiti, doći će na svoje. Ali treba vremena. Ove godine je planirano devet miliona KM, a mi smo negdje pred kraj prošle godine uradili kompletnu analizu i kompletnu bazu podataka sa svim distributerima veleprodajnim i maloprodajnim, tako da sad imamo kompletnu informaciju i znamo u svakom trenutku ko uvozi, ko je platio, a ko nije platio. I odmah reagujemo, ne čekamo da prođe godina", rekao je ministar Džindić.



Ističe da imaju zalihu naftnih derivata u NTF-u, u Pločama, ali da ta zaliha nije dovoljna u odnosu na ono koliko bi trebali imati po dogovoru s Evropskom energetskom zajednicom.



"Nama je ovaj zakon, odnosno prikupljanje 0,01 KM taksi po jednom litru benzina ili nafte, omogućio da prikupimo sredstva. I mi možemo ove godine i narednih investirati blizu 20 miliona KM u pripremu i obnovu minimalno dva terminala. Moj prijedlog direktorima OTF-a i NTF-a je da to bude najdalji terminal od NTF-a, od Ploča. Dakle, da pokrijemo one najekstremnije dijelove i da se onda distribucija nafte i benzina vrši s tih lokacija do sredine. Prema mom mišljenju, dobra je stvar što bismo aktivirali željeznički prijevoz. Eliminisali bismo kamionski, odnosno drumski prijevoz iz Ploča u Bihać, ali i iz Ploča u druge lokacije. Sa te ekološke strane, ne daj Bože da jedna od 100 cisterni koje dnevno prolaze na toj relaciji Ploče - Sarajevo završi u Neretvi - to je onda ekološka katastrofa narednih 100 godina", upozorava Džindić.



Dodaje da zbog toga moraju što prije riješiti terminale u Blažuju i Živinicama, ove i naredne godine, da bi ljudi jednostavno počeli sticati naviku da naftu distributeri kupuju na tim mjestima, a ne da idu u Ploče.



"Cilj nam je da ga stavimo u funkciju uz blagi remont, ili zamjenu ako nešto nije uredu. Recimo, u Živinicama ide potpuna zamjena zato što je komisija koja je uradila ispitivanje i probu utvrdila da nijedan od postojećih tankera, mjesta gdje se odlažu nafta ili benzin, nije za upotrebu. Istruhli su i pomjereni metar i po usljed poplave", objasnio je ministar Džindić.



Ističe da je, kada je riječ o Pločama, odnosno NTF-u, u fazi izrada projektne dokumentacije.



"Investicija će biti 10-ak miliona eura, da se uradi nadgradnja postojećeg sistema, da se uradi redizajn postojeće infrastrukture, da se prilagodi zahtjevima Evropske unije. Pošto je NTF naše privredno društvo koje posluje u drugoj državi, odnosno u EU, ono mora poštovati standarde koji su tamo propisani, a koji su drugačiji u odnosu na naše trenutne", kazao je Džindić.



Podsjećamo, tokom 2014. godine usvojen je Zakon o naftnim derivatima FBiH. Primjena ovog zakona je počela početkom augusta 2014. godine. Članom 30. ovog zakona definisana je uspostava rezervi naftnih derivata uvođenjem takse u iznosu od 0,01 KM po litru naftnih derivata, uključujući i LPG koji se koristi u motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Primjena ovog zakona i prikupljanje sredstava putem takse prisutni su već više od dvije godine.



Biznis.ba / Klix.ba