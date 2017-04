Foto: Biznis.ba

Bosna i Hercegovina uskoro će se moći pohvaliti sa prvim vatrogasnim vozilom koje je proizvedeno pod njenim okriljem.

Naime, početkom ove godine u Živinicima ja otvorena firma Sućo d.o.o., a njen vlasnik Suad Bešlić i načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković potpisali su memorandum o saradnji kojim su određene smjernice za stvaranje ambijenta neophodnog za proizvodnju prvog vatrogasnog vozila na području naše zemlje.



Firma Sućo, inače predstavnica njemačke kompanije Lentner GmbH koja se bavi proizvodnjom sofisticiranih vatrogasnih vozila, u januaru ove godine počela je sa radom u Živinicama.



Posao dobilo 15 osoba



Priliku za posao dobilo je 15 osoba koje trenutno izrađuju dijelove vatrogasih vozila. Nakon izrade, oni se šalju na sklapanje u Njemačku, a s obzirom na to da su uposlenici ove firme prošli edukaciju sada su spremni za izradu kompletnog vozila u našoj zemlji.



To bi se, prema najavama općinskog načelnika Samira Kamenjakovića, trebalo desiti u toku iduće godine.



"Do kraja ove godine bi trebali reparirati jedno vatrogasno vozilo iz Vatrogasne jedinice u Živinicama, a već iduće bi trebali početi proizvoditi vatrogasno vozilo na kojem će pisati: Made in BiH", kazao je Kamenjaković za Klix.ba.



Vrijednost vozila čiji se dijelovi šalju u Njemačku na sklapanje iznosi blizu 600.000 eura.



S druge strane, Kamenjaković ističe da bi ova firma do kraja 2017. trebala imati zaposlenih blizu 100 mladih ljudi koji bi se bavili visokosofisticiranom proizvodnjom vatrogasnih vozila po njemačkim standardima i normama.



"Posebno je važno da je Bešlić donio kompletan softver koji je instaliran u četvrtak na informacionom sistemu u njihovoj firmi. Uz pomoć ovog softvera, pored vatrogasnih omogućena je i proizvodnja sanitetskih i ostalih namjenskih vozila za kojima se ukaže potreba na tržištu. Ukoliko ovaj projekat u potpunosti uspije moći će se proširivati i na druge općine i to će biti jedna serijska proizvodnja vatrogasnih vozila", naglašava općinski načelnik.



Prilika da mladi naprave nešto pozitivno



Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji Bešlić je kazao da ne želi da mlade osobe napuštaju Bosnu i Hercegovinu i da im se treba pružiti mogućnost da u svojoj državi naprave nešto pozitivno.



Kazao je i da ova fabrika svoje proizvode plasira na tržište Njemačke, Kine, Tajvana...



"To su najmodernija vozila. Dosad smo uradili nekoliko vozila za njemačko tržište. Ovdje se samo rade dijelovi, a tamo se uklapaju i pakuje se jedno takvo vozilo. To bih mogao uporediti naprimjer sa onim što je nekada radio TAS u Sarajevu. Oni su vozili dijelove i sklapali, mi vozimo sirovinu i vraćamo gotov proizvod za Njemačku", pojasnio je Bešlić.



Inače, u protekla četiri mjeseca na području Živinica došlo je do potpunog uređenja poslovne zone, a prema Kamenjakovićevim najavama do jeseni se očekuje dolazak još dvije firme iz Austrije i Njemačke koje će otvoriti fabrike i zaposliti po 150 ljudi.







Biznis.ba / Klix.ba