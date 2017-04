Foto: Klix.ba

Kompanija Prevent u Visokom proizvodi motociklistička zaštitna odijela za renomirani italijanski brend Dainese, što je omogućilo zapošljavanje 90 ljudi.

Dainese je Italijanski brend zaštitne odjeće za motociklizam i broj jedan u svijetu po prodaji motociklističkih kožnih odjela, dok u posljednjim godinama njihov prodajni portfolijo se širi i na prodaju ski odijela, kaciga kao i drugog asortimana u segmentu motociklističke opreme.



Prevent je potpisivanjem ugovora sa ovim poznatim brendom nastavio diversifikaciju proizvodno-prodajnog portfolija te strateško pozicioniranje i u segmentu non automotiva.



Trenutno se za ovog kupca u Visokom, na lokaciji Goruša, proizvodi 2.200 komada motorbike kožnih odijela mjesečno i na ovaj način Prevent je direktno zaposlio 90 novih radnika u periodu od 8 mjeseci.



Zahvaljujući visokom kvalitetu i standardima stvorena je dugoročna saradnja, kao i mogućnost za nove projekte sa ovim kupcem.



Proizvodi koji su proizvedeni u pogonima Prevent Visoko sa naznakom "Made in Bosnia and Herzegovina" se distribuiraju širom svijeta, od Sjeverne i Južne Amerike do Azije.



Zbog kontinuiranog rasta proizvodnje sa ovim kupcem, u 2017. godini su planirana i nova radna mjesta i time bi Prevent postao jedan od najvećih dobavljača za Dainese.





Biznis.ba / Klix.ba