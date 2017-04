T. C.

Skupština akcionara "Krajina osiguranja" Banjaluka u petak je na vanrednoj sjednici smijenila članove Upravnog odbora ovog osiguravajućeg društva i imenovala nove, koje je predložilo Ministarstvo finansija RS.

Investiciono-razvojna banka (IRB), najveći pojedinačni akcionar, preuzela je upravljanje ovim društvom od većinskih akcionara Navina Agarvala i Gupte Nete, kojima je Komisija za hartije od vrijednosti RS prethodno oduzela pravo glasa na Skupštini.



Agarval i Neta izjasnili su se ranije da neće prisustvovati sjednici Skupštine.



"U novom Upravnom odboru su svih pet članova koje je predložilo Ministarstvo finansija RS, a u skladu s istim IRB je pripremio preporuku za predstavnika Akcijskog fonda i on je glasao po prijedlogu Ministarstva da se predloži novih pet članova UO", kazao je Goran Madžar, predsjednik Skupštine akcionara.



Dodao je da su zahtjevi malih akcionara da njihovi predstavnici budu članovi UO legitimne prirode i s tim stavom će Uprava i postupiti, te zapisnik proslijediti resornom ministarstvu.



Mali akcionari smatraju da bi u UO trebalo da budu dva člana malih akcionara koji će biti nezavisni i koji mogu da doprinesu kvalitetnijem programu restruktuiranja i uopšte praćenju i razvoju preduzeća.



"Situacija u društvu je veoma loša i svi efekti ranijih problema proizveli su velike troškove, tako da je društvo dovedeno u situaciju da se mora izvršiti radikalna promjena u cilju povećanja prihoda. Naš prijedlog je da Vlada RS predloži svoja tri člana, a manjinski akcionari dva člana. Vlada time ne gubi većinsku moć odlučivanja, a dobiće se u kvalitetu prijedloga", rekao je Ljubomir Klincov, predstavnik firme "Imako" a.d. Banjaluka.



Istakao je da predstavnici manjinskih akcionara na to imaju pravo i nemaju potrebe da rade po instrukciji bilo koga, nego da rade po logici dobrog privrednika, kako bi se oživjelo društvo i ponovo vratilo na tržište.



Agencija za osiguranje RS uvela je vanrednu upravu zbog niza nezakonitosti u "Krajina osiguranju" za koje su osumnjičeni upravljački organi koje su imenovali većinski vlasnici Naven Agarval i Gupta Nete. Oni su krajem 2015. godine za 6,9 miliona KM kupili većinski paket akcija do tada jedinog osiguravajućeg društva u državnom vlasništvu. Gubitak je dostigao milionski iznos.





Biznis.ba / NN