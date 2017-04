Foto: Klix.ba

Na današnjem sastanku između načelnika općina Centar i Vogošća, Ministarstva saobraćaja KS i Direkcije za puteve KS zaključeno je da je pripremna faza za realizaciju jedne dionice Prve transverzale na relaciji Bare-Hotonj pri kraju i dogovoreni su naredni koraci. Nakon što su obje općine izdale urbanističke dozvole, a Vlada KS osigurala sredstva, na redu je izrada elaborata o eksproprijaciji, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dobijanje građevinske dozvole.

"Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je dobio obavezu da već naredne sedmice raspiše tender za izradu elaborata o eksproprijaciji. To je jedan od dobrih uvjeta da se krene u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, za šta je Vlada KS osigurala 25 miliona KM. Elaborat će pokazati šta će biti predmet eksproprijacije. Ona na polaznoj tački neće biti komplicirana i neće biti skuplja od 1-2 miliona KM", kazao je načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić.



Radovi na prvoj trasi od Šipa do ulaza u tunel bi trebalo da počnu do kraja godine, a očekuje se da će koštati blizu 12 miliona KM.



"Dio operativnih sredstava za transverzalu bit će implementiran na početnim radovima do kraja godine. Nije nerealno očekivati da početkom naredne godine bude osiguran još jedan značajan dio sredstava da bi sve bilo gotovo u što kraćem roku", rekao je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić.



Jedna od tema sastanka bilo je u autobusko stajalište na Sutjesci, za koje će konačno rješenje biti dogovoreno do 1. juna, a jedan od prijedloga jeste da stajalište bude izmješteno na Trg Austrije.



"To pitanje je od velikog interesa za učenike Druge gimnazije i preliminarno rješenje jeste da stajalište bude na Trgu Austrije, ali to je za sada uslovni zaključak jer trebamo organizovati sastanak s načelnikom Općine Stari Grad", istakao je Ajnadžić.



Radna grupa će uraditi detaljnu analizu kako bi se izašlo ususret i Vogošći i Centru, ali ministar saobraćaja KS Mujo Fišo smatra da Trg Austrije nije najbolje rješenje.



"U tom slučaju će doći do zagušenja saobraćajnica autobusima koji će ulaziti u grad. Najbolje je da se trenutna lokacija proširi", smatra ministar.



Direktor Direkcije za puteve KS Nermin Drnda ističe da je važno da početni terminal za liniju Sutjeska – Vogošća bude u centru grada. Istog mišljenja je i načelnik Općine Vogošća.



"Insistiramo na tome da stanica bude bliže tramvajskoj pruzi. Nemamo konkretne prijedloge. Spominjan je i lokalitet Parka i Kotromanićeva na Marijin-Dvoru, ali najbliže je Trg Austrije. Tako bi autobusi dolazili do Starog Grada, a prolazili bi kroz Centar", kazao je Smajić.



Naredni sastanak bit će održan u maju.





Biznis.ba / Klix.ba