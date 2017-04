Direktor Javnog preduzeća "Šume Republike Srpske" Risto Marić izjavio je danas da je ta kompanija blokirala ugovore sa 13 kupaca koji su izvozili šumske drvne sortimente iz Bosne i Hercegovine.

Marić je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci rekao da je blokirana isporuka drvnih sortimenata fočanskim firmama "Dan-Sim", "Drveks", "Lovćen trejd", "Ozren Borovno" i "Pavgord".



Blokirani su i ugovori firmama "DMM", "Crni vrh", "Malićević", "Radojna" iz Čajniča, "Omorika" i BBM iz Višegrada, "Gašmalu" iz Han-Pijeska i "Jadran komercu" sa Sokoca.



Marić je naveo da je ovim preduzećima dat rok do sljedećeg četvrtka da dokumentuju da nisu bili izvoznici, dodavši da će im se produžiti isporuka drvnih sortimenata, ako dokažu da ih nisu izvozili.



-U suprotnom, ugovori s njima za ovu godinu biće raskinuti - kazao je direktor “Šuma RS-a”.



Po njegovim riječima, do podataka o malverzacijama došli su u saradnji sa kontrolnim organima.



Marić je naveo da se radi o izvozu od 25.000 do 28.000 metara kubnih jele i smrče, izvezene tokom prošle godine.



-'Šume RS-a' će u narednom periodu pokušati sa kontrolnim organima da spriječe trgovinu trupca u RS-u i BiH, s ciljem da se ove ili naredne godine sistemski pokriju sve anomalije koje se dešavaju u ovom preduzeću - rekao je on.



Prije tri dana na Sokocu su održani protesti drvoprerađivača sarajevsko-romanijske i gornjo-podrinske regije zbog nelegalnog izvoza trupaca u Srbiju, čime je većina drvoprerađivača tih regija dovedena u situaciju da ne može da radi.



Povod za proteste bilo je imenovanje Rajka Bulajića (SNSD) na čelo ŠG “Romanija”, koji je ranije bio direktor tog gazdinstva i protiv koga je podneseno 11 krivičnih prijava za nezakonito poslovanje.



Govoreći o dešavanjima u tom ŠG, Marić je najavio da će novi konkurs za direktora “Romanije” biti obajavljen iduće sedmice, s obzirom na to da je na snagu stupio novi statut "Šuma Srpske".



Po njegovim riječima, radnici ŠG "Romanija" nisu ti koji odlučuju o svom direktoru.



Marić je još kazao da on neće podnijeti ostavku, jer, kako je naveo, ničim nije doprinio da dođe do do situacije koja se desila u Sokocu.



Ranije je objavljeno da je Marić prije nekoliko dana, po nalogu vrha SNSD-a, potpisao rješenje o imenovanju Bulajića za direktora ŠG “Romanija”, a da je dan poslije protesta isto rješenje potisao i Jovanu Goljaninu.





Biznis.ba / FENA