Maida Bećirović

Bosanskohercegovačka dijaspora je zlatni rudnik koji je neiskorišten zbog toga što im nismo otvorili puteve i spustili mostove preko kojih bi došli do nas i pomogli u ekonomskom razvoju - istakla je sekretarka Agencije za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) Maida Bećirović uoči današnjeg Biznis foruma "Uključivanje dijaspore u ekonomski razvoj BiH."

Forum su danas u Sarajevu organizirali FIPA i Svjetski savez dijaspore BiH, a učesnici su, između ostalih, predstavnici Vijeća ministara BiH, FIPA-e, Svjetskog saveza dijaspore BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, općina, privrednici iz BiH i inostranstva.



Bećirević je istakla da je FIPA organizacijom ovog foruma željela naglasiti značaj koji dijaspora, u svakom pogledu, ima za razvoj BiH, od ljudskih, kulturoloških te do potencijala vezanih za ekonomski razvoj BiH.



Kako je rekla, u BiH nismo svjesni navedenih potencijala dijaspore, a posebno je istakla činjenicu da je bh. dijaspora na neki način ambasador naše zemlje te da će njima povjerenje biti lakše dato nego bilo kome drugom iz BiH.



Pojasnila je da je cilj današnjeg foruma povezivanje privrednika iz dijaspore s nosiocima vlasti u BiH na svim nivoima, udruženjima privrednika, Vanjskotrgovinskom komorom BiH, a zatim i organiziranje direktnih susreta privrednika iz dijaspore s privrednicima iz BiH.



- Danas će biti predstavljeni projekti iz sektora i oblasti koji su najinteresantniji za dijasporu, prije svega iz oblasti poljoprivrede, turizma, metalskog i energetskog sektora - kazala je, dodajući da se radi o projektima male i srednje vrijednosti, odnosno projektima za koje su izraženi interesi.



Napomenula je da su privrednici iz bh. dijaspore navikli na vrlo jednostavno poslovno okruženje u zemljama u kojima obitavaju te da je to ono što traže od BiH, koja im to ne može ponuditi.



- To je nešto što BiH treba popraviti i omogućiti ovim ljudima da razvijaju biznis, a samim tim i BiH. Danas ćemo im otvoriti puteve za saradnju i javno priznati značaj i odati priznanje dijaspori za sve što je dosada učinila te zamoliti ih da nastave tim putem - poručila je Bećirović.



Mujo Hamzić iz norveške firme "Borge installasjon", koji je i predsjednik Biznis kluba iz Norveške, poslovnu saradnju BiH i Norveške ocijenio je skromnom iako postoje ogromne mogućnosti.



Stoga, kaže, danas žele ispitati potencijale u BiH i pronaći oblasti u koje se može investirati. Kao neke od problema u poslovnoj saradnji s BiH naveo je geografski položaj naše zemlje, odnosno udaljenost, jer se troškovi poslovanja povećavaju zbog transporta.



Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Hasan Šehović kazao je da na današnjem forumu žele uvidjeti sve prednosti i teškoće kada se radi o ulaganju u BiH te se informirati o pravnoj i zakonskoj regulativi.



Dodao je da će se bh. dijaspora prilagoditi uslovima u BiH i istakao da su oblasti u kojima vidi potencijal - energetski sektor, drvna industrija i turizam.





Biznis.ba / FENA