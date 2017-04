Firma "Pavgord" iz Foče poručila je kako je spremna da odblokira račune "Alumine", firme kćerke Fabrike glinice "Birač", tražeći zauzvrat da im se dug koji potražuju pretvori u suosnivački kapital.

Od stečajnog upravnika Fabrike glinice "Birač" traže da im se priznaju potraživanja koja su otkupili od Ukio banke prema ovoj fabrici, s tim da su spremni da odustanu od razlučnih prava, kao i na smanjenje iznosa potraživanja prema "Birču".



Međutim, Lazo Đurđević, stečajni upravnik, kazao nam je kako on nema ingerencije da naknadno prizna potraživanja.



"Pogrešna sam adresa za to. Nešto što sam osporio prije četiri godine sada ne mogu priznati i za to postoje drugi organi koji o tome treba da odluče", kazao je Đurđević.



Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, poručio je kako će Vlada već početkom naredne sedmice razmatrati pitanja u vezi s "Aluminom" i zauzimati stavove, koji će biti u pravcu pune podrške održavanju procesa rada u ovom privrednom društvu.



"Pavgord" je juče preko banjalučke advokatske firme "Sajić", inače svog pravnog zastupnika u ovom slučaju, uputio pismo na adrese brojnih institucija, među kojima je i predsjednik Republike Srpske.



Podsjećamo, u pitanju je preduzeće koje je za 6,4 miliona evra otkupilo od Ukio banke potraživanja od 155,2 miliona maraka, koje je banka imala prema Fabrici glinice "Birač" u stečaju, a čija je "Alumina" kćerka firma.



U pismu koje se pojavilo u javnosti se podsjeća kako su društva iz grupacije Fabrike glinice "Birač" dala obezbjeđenja za kredite koje je Ukio banka iz Litvanije plasirala društvima u toj zemlji, te da su potraživanja koja je Ukio banka imala prema Fabrici glinice "Birač", a koja su prijavljena u stečajnom postupku u cijelosti osporena.



"Predmetna potraživanja ugovorom je otkupilo društvo "Pavgord" tokom 2015. godine i od tada pokušava da uspostavi saradnju s upravom društva, odnosno stečajnim upravnikom i Odborom povjerilaca, ali bezuspješno", navodi se u pismu.



Navode kako se od otvaranja stečajnog postupka vodi nekoliko sporova, kako u Republici Srpskoj, tako i u Litvaniji, te da su do sada svi sporovi koji su okončani okončani u korist Ukio banke, odnosno "Pavgorda".



"Među tim sporovima je i ovaj izvršni postupak u kojem je blokiran račun društva 'Alumina' Zvornik, uz napomenu da je rješenje o izvršenju doneseno 2013. godine, kada je tada postupajući sudija nezakonito deblokirao račun 'Alumine', te je od tada, dakle četiri godine, račun 'Alumine' nezakonito deblokiran", stoji u pismu.



Iz advokatske firme "Sajić" je saopšteno kako "Pavgord" nema namjeru da sprečava "Aluminu" niti bilo koje drugo društvo da radi.



"Naprotiv, pokušava da dogovori saradnju s povjeriocima Fabrike glinice 'Birač' da bi 'Alumina' mogla nesmetano da radi i pozitivno posluje na dobrobit svih, od države preko lokalne zajednice do radnika", navodi se u saopštenju.



Ministar Đokić juče je posjetio "Aluminu", a nakon razgovora s Miloradom Motikom, predsjednikom Upravnog odbora, ocijenio je da je u cijelom ovom slučaju do sada najispravniju odluku od interesa za "Aluminu" i RS donio Okružni privredni sud u Banjaluci, koji je naložio Osnovnom sudu u Zvorniku da promijeni svoj stav i da se deblokira račun kompanije.



"Osnovni sud u Zvorniku do danas tu odluku nije izvršio i sada imamo spor na relaciji dvije pravosudne institucije, što je nedopustiva praksa", istakao je Đokić.



Motika je upozorio da je situacija u "Alumini" veoma ozbiljna i ukoliko se nastavi blokada računa, kompaniji prijeti katastrofa.





Biznis.ba / NN