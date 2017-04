Foto: Klix.ba

Tuzla je od danas bogatija za moderno uređenu autobusku stanicu u koju je uloženo blizu milion konvertibilnih maraka.

Autobuska stanica u Tuzli izgrađena je davne 1969. godine, a jedinu rekonstrukciju manjeg obima pretrpjela je 1990. godine.



Kako bi se svim korisnicima usluga ponudili mnogo savremeniji sadržaji u septembru prošle godine počelo se sa radovima, a sredstva su osigurana kreditnim putem te uz podršku granta Evropske banke za obnovu i razvoj.



"Sve stvari su ukazivale da treba napraviti rekonstrukciju, odnosno osigurati bolje uslove za putnike. U 2014. godini smo pristupili projektovanju rekonstrukcije, potom smo dobili građevinske dozvole, osigurali smo finansijska sredstva i prije otprilike šest mjeseci smo započeli s radovima", kazao je Nedžad Siočić, generalni direktor dioničarskog društva Trans Turist Tuzla.



Realizacija ovog projekta donijela je velike izmjene na autobuskim peronima te čekaonicama, čime je putnicima omogućen mnogo udobniji boravak.



Rekonstrukcija je rezultirala i širenjem ponude, s obzirom na to da je putnicima i osoblju pored restorana i caffe bara, sada na raspolaganju i frizerski salon, zatim mjenjačnica, kiosk, turistička agencija, bankomati i slično.



"Također, uložena su i značajna sredstva u opremu kao što su rampe, izlazi, video oprema, vatrogasni alarmi, monitori sa kompletnim softverom za praćenje svih tokova saobraćaja i slično", istakao je Siočić.



U okviru stanice promijenjen je i sistem prodaje karata. Uveden je novi, savremeni softver koji je direktno povezan s automatom za prodaju.



Uskoro se očekuje i aktiviranje prodaje karata putem interneta, a čak će biti dostupna i mogućnost kupovine za više vezanih relacija.



Uveden je i sistem za savremen način upravljanja autobuskom stanicom sa dinamičkim prikazima dolazaka i odlazaka autobusa.



Projektom rekonstrukcije, ističe Siočić, ostvarit će se i dodatne uštede.



"One će biti ostvarene na električnoj energiji, kao i na grijanju jer je zgrada u potpunosti utopljena sa termo panelima. U planu je i da ostvarimo rezervni izvor napajanja putem solarnih panela", dodao je Siočić.



Kapacitet Autobuske stanice u Tuzli tri puta je veći u odnosu na trenutne dnevne potrebe, a na godišnjem nivou njene usluge koristi više od pola miliona putnika.



"Ova autobuska stanica danas je jedna od najmodernijih u BiH. Kada se kaže da više od pola miliona putnika prođe kroz ovu stanicu mora se konstatovati da to mnogo znači za Tuzlanski kanton (TK). Treba istaći da Trans Turist ima svoje jedinice, a to su prevoz putnika, turistička agencija, kao i međunarodni prevoz na više destinacija kao što su Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Švicarska... U svakom slučaju, ovo treba našem kantonu, ali i FBiH", izjavio je ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhićkoji je prisustvovao svečanom otvaranju stanice.





Biznis.ba / Klix.ba