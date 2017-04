Vijest da je trgovački lanac ˝Bingo˝ ponudio da kupi ˝Ditu˝, tuzlansku tvornicu deterdženata, radnici su dočekali sa oduševljenjem. Djelatnost se neće mijenjati, radnici će zadržati svoja radna mjesta, a oni koji ispunjavaju uslove, moći će se penzionisati.

Izeta Pekarić u ˝Diti˝ radi 35 godina. Uz osmijeh dodaje da je i njen suprug Hajrudin također zaposlen u ovoj fabrici i da vjeruje da će nakon kupovine tvornice, teški i nesigurni dani biti njihova prošlost.



˝Prezadovoljna sam, jer je danas teško za posao. Teško je i omladini da nađu posao, a kamoli nama starijima˝, navodi Pekarić.



Podsjećamo, početna procjena vrijednosti imovine ˝Dite˝ iznosila je oko 19 miliona KM, ali i uprkos kasnijem spuštanju iznosa na 13,5 miliona KM, zainteresirani kupci se nisu javljali.



Nakon sedam neuspješnih pokušaja prodaje javnim nadmetanjem u Općinskom sudu Tuzla, Odbor povjerilaca ˝Dite˝ prihvatio je ponudu da se ova tvornica proda sistemom slobodne pogodbe za oko 7.600.000 KM.



Prihvaćena je ponuda ˝Binga˝ i očekuje se da u narednih nekoliko dana novac bude uplaćen.



Stečajni upravnik Hajrudin Kunalić ističe da je takav način prodaje bio jedina moguća opcija kako bi se zadovoljili zainteresirani subjekti, a cilj je bio da ovu fabriku kupi kupac koji će moći da radi, ulaže i razvija firmu u pravom smislu.



Na poslu ostaje svih 75 radnika, a predviđeno je, između ostalog, da se 1.290.000 KM izdvoji za uvezivanje radnog staža svim zaposlenim i onima koji su do stečaja radili u ˝Diti˝.



˝Uspjet ćemo isplatiti viši isplatni red, a to je ovih osam plaća koje postojeći Zakon o stečaju dozvoljava i ostat će nešto sredstava i za opći isplatni red. To je sve zahvaljujući bankama koje su naišle na razumijevanje i bile zainteresirane da se ovo privede kraju i da završe pozitivno u ovom dijelu, kao što se i završava˝, naveo je Kunalić.



Dževad Mehmedović, predsjednik Sindikata ˝Dite˝ pita se šta bi se desilo sa radnicima da se ovakva prekretnica sa kupovinom nije dogodila. Optimističan je da za tvornicu, za koju su se radnici borili do posljednjeg atoma snage, dolaze bolja vremena.



˝Šta bi se dogodilo da mi nismo sačuvali fabriku? Kako bi ti ljudi doživjeli penzije? Šta bi ova djeca, što sam sve vrijeme govorio, a imamo dobru mladu generaciju ovdje˝, pita Mehmedović.



Inače, ovo je jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini i šire da su se radnici uspjeli izboriti za očuvanje fabrike uništene lošim privatizacijskim potezima.



U svojim naporima da zadrže radna mjesta i pokrenu proizvodnju, izlagali su se različitim neugodnostima, od organizacije štrajkova i održavanja protesta, a nakon više mjeseci nerada, prije dvije godine upravo im je ˝Bingo˝ pomogao da kupe sirovinu i ponovno počnu s proizvodnjom.





Biznis.ba / AA