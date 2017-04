Foto: Klix.ba

Naglo zahlađenje praćeno kišom i snijegom mnogo brige donijelo je i poljoprivrednim proizvođačima u BPK Goražde. Stručnjaci tvrde da je riječ o pravoj elementarnoj nepogodi za voćare i poljoprivrednike, a posljedice će tek izaći na vidjelo.

Na imanju porodice Kunovac u Njuhama kod Ustikoline, stradao je malinjak u koji su polagali puno nade.



"Imam dunum i po pod malinom sorte polka, dobili smo mrežu za maline da se zasjenče malo od sunca i sve postavili. Ali je snijeg sve uništio, od velike vlage, kiše i snijega koji je padao sve se izvalilo i počupalo. Tek ćemo vidjeti može li se vratiti u prvobitni položaj, moramo kolce ponovo postaviti i žice zategnuti, a mjesec dana smo se borili da je postavimo od jutra do mraka i sad da sve ode u toku jedne noći. Nismo mogli ništa učiniti", priča razočarano Samira Kunovac.



Dodaje da su isto preživjele i porodice Bajrović u Ustikolini te porodice u naselju Oglečeva kod Goražda.



"Sve je počupalo i povaljalo , samo molimo Boga da ne bude mraza", kaže Samira.



Porodica Kunovac već četiri godine uzgaja maline, i to im je važan izvor prihoda uz plasteničku proizvodnju. Ni sami ne znaju šta se može očekivati u narednom periodu.



"Išao mi je muž u Karitas u Ustikolinu i rekli su mu da sačekamo malo bolje vrijeme pa ćemo vidjeti šta dalje, hoćemo li moći dobiti neku pomoć", dodaje Samira.



Poljoprivredni proizvođači svjesni su činjenice da im vremenske prilike na ovom području nisu naklonjene do polovine maja. Međutim ovakvo vrijeme u aprilu niko nije očekivao tako da su već sada na gubitku i to posebno voćari i malinari.



"Proizvodnja u zatvorenom, plastenička, se može štititi, proizvodnja na otvorenom se može regenerisati ali se voćnjaci vrlo teško mogu braniti posebno kada je ovakav spoj kiše i snijega u vrijeme kad je voće u punom cvatu. Cvijet izmrzava na temperaturi od minus dva do nule a zametnuti plod izmrzava na minus jedan do čak dva stepena", kaže Nasiha Džaka direktorica ZZ "Agropodrinje".



Džaka tvrdi da je veoma teško u kombinaciji sa velikom količinom vlage upotrijebiti mjere zaštite.



"Oni koji imaju manja pojedinačna stabla mogu ih zašititi najlonom ali kad su stabla ogromna i velike plantaže teško je. Postoje mjere kao što je paljenje slame i guma, međutim kad su padavine to je teško izvesti", ističe Džaka.



Ona dodaje da je problem što se adekvatna sredstva za zaštitu ne mogu pronaći na tržištu naše zemlje ali ni regije.



"Na terenu je teško stanje i vrlo je nepopularno davati prognoze da će stradati 100 ili 50 posto uroda, to će se vidjeti, mraz u višim područjiima i snijeg je polomio voće, mislim da će najveće štete osjetiti malinari i voćari",dodaje Džaka.





Biznis.ba / Klix.ba