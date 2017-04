Neprekidno širenje na nova tržišta, osvajanje novih kupaca, postizanje visokih standarda u kvalitetu proizvoda i usluga, a sve to uz zaštitu životne sredine, misija je preduzeća "Alpro" iz Vlasenice, a koje se bavi proizvodnjom aluminijumskih profila.

Preduzeće je osnovano 1977. godine, kada je počela i izgradnja objekta i proizvodnih postrojenja, a u njemu je zaposleno 123 ljudi.



Početkom 2004. godine, u procesu privatizacije, "Alumil grupacija" postaje većinski vlasnik "Alpra", tako da je on danas sastavni dio grupacije koja je najveći proizvođač arhitektonskih aluminijumskih profila na području jugoistočne Evrope.



Od osnivanja do danas, kompanija je stalno investirala u opremu i nova znanja iz oblasti proizvodnje i upotrebe aluminijumskih profila, kako bi u svakom trenutku pratili i primijenili svjetske tokove.



U svom razvojnom putu prošli su kroz nekoliko faza. Od uslužnog ekstrudiranja profila do dizajniranja vlastitih sistema arhitektonskih profila.



"Proces razvoja je u stalnom pokretu, tako da se naš proizvodni program stalno usavršava i proširuje novim profilima i sistemima", poručuju oni.



U svom proizvodnom programu imaju veliku lepezu različitih profila, kao što su standardni profili, profili za vrata i prozore sa i bez termičkog prekida, profili za ograde, klizna vrata i prozore, profili za fasade, pregradne zidove te profili za elektro, mašinsku i auto industriju.



"Našim kupcima ne nudimo samo profile, već integrisan visokotehnološki proizvod koji treba da odgovori zahtjevima najekstremnijih eksploatacionih uslova. Kupcima obezbjeđujemo rješenje koje u potpunosti treba da odgovori njihovim potrebama i očekivanjima", kazali su nam u "Alpru".



Najveći problemi s kojima se suočavaju u poslovanju su neregulisano domaće tržište, nelojalna konkurencija koja ne poštuje nacionalne i međunarodne tehničke standarde te komplikovane, spore i skupe državne administrativne procedure.



"Tu spada i politička nestabilnost u zemlji, komplikovan poreski sistem s velikim brojem fiskalnih i parafiskalnih nameta, loše regulisanje radnopravnih odnosa. Fiskalna opterećenja po osnovu rada su veoma visoka, a nivo poslovne kulture i kvaliteta radne snage veoma nizak.



Smatraju kako pomoć države prije svega treba da se ogleda u fiskalnom rasterećenju, uvođenju subvencija za industrijski sektor, skraćenju procedura, poboljšanju kvaliteta obrazovanja i slično.



U narednom periodu kompanija planira pokretanje investicija u postrojenja i tehnološke procese kako bi se obezbijedili troškovna efikasnost i veći nivo konkurentnosti.



"Cilj investicija je uvođenje novih i savremenijih proizvoda u proizvodnju koji su u skladu s modernim svjetskim trendovima, a u planu je i povećanje udjela na tržištu BiH i nastup na inostranim tržištima", zaključili su u preduzeću "Alpro".



O projektu



Projekat "50+" pokrenuli su "Nezavisne novine" i Privredna komora Republike Srpske, a u okviru Projekta promocije domaće proizvodnje "Naše je bolje".



On će trajati tokom 2017. godine, a planirano je kontinuirano predstavljanje uspješnih preduzeća koja posluju u našoj zemlji, a zapošljavaju 50 i više radnika.



Cilj projekta je predstaviti što više pozitivnih primjera preduzetništva, kako bismo podstakli investicije i razvojne programe i kako bi javnost bila upoznata s poslovnim mogućnostima, proizvodnim asortimanom ili uslugama koje pružaju domaće kompanije. Projekat su podržali grad Prijedor i opština Derventa.



PROFIL



Naziv: "Alpro" a.d.

Sjedište: Vlasenica

Osnovano: 1977.

Djelatnost: Proizvodnja aluminijumskih profila

Broj zaposlenih: 123

Kontakt: www.alpro-vl.com, 056/733-720





