Foto: FENA

Digitalna transformacija i sigurnost teme su na kojima će biti akcent Microsoft konferencije ''Na sedmom nebu'' koja je počela sinoć u Neumu.

Sedma Microsoft konferencija okupila je čak 900 učesnika koji će razmijeniti iskustva iz svijeta biznisa i informatičkih tehnologija.



Direktor Microsofta BiH Omar Krivošija konferenciju je otvorio sloganom Microsofta da svakoj osobi i svakoj organizaciji treba omogućiti da postignu više.



Naglasio je da je svaki biznis digitalni te da će na tržištu opstati oni koji to prije shvate.



"Promjena kulture u preduzeću i naklonost ka IT tehnologijama, put su ka napretku. Što se prije prihvati digitalna transformacija razvojni put će biti lakši i brži", poručio je Krivošija.



Uz digitalnu transformaciju, naglasio je, najvažnija je sigurnost o kojoj se mora voditi računa.



Krivošija je na otvaranju konferencije istakao važnost edukacije mladih ljudi u vezi s IT tehnologijama, navodeći da je ta skupina ljudi u fokusu Microsofta, te podsjetivši na nekoliko projekata među kojima je ''Elektronska učionica'' koji je implementiran u nekoliko kantona.



Pohvalio je studente koji su učesnici sedme Microsoft konferencije, a koji su po okončanju edukacije u Microsoft skills centrima dobili i svoje prvo zaposlenje. Naglasio je da su oni, ali i drugi koji su u ovoj branši, budućnost cijele države, firmi i poslovanja.



Govoreći o organizaciji i posjećenosti, kazao je da Microsoft sada nosi veliku odgovornost s obzirom na to da NetWork konferencija, po njegovim riječima, postaje najveća poslovno-tehnološka konferencija u BiH.



Regionalni direktor za javnu upravu kompanije Microsoft Ratko Mutavdžić je rekao da će u naredna dva dana biti odgovoreno na pitanja kako se koriste tehnologije i koje se vrijednosti kreiraju.



Naglasio je da više nije pitanje koriste li se, nego kako se koriste.



"Microsoft istražuje kako bolje iskoristiti tehnologije", dodao je Mutavdžić.



Prije zvaničnog otvaranja održan je Bussines Day na kojem su predstavnici Microsofta s ljudima iz biznisa podijelili nove trendove koji ih čekaju u narednom periodu.



Bussines Day je ove godine okupio 80 najboljih menadžera iz vodećih kompanija koje djeluju u BiH.



Prošlogodišnja, šesta, a treća u Neumu Microsoft NetWork konferencija, okupila je 700 učesnika koji su slušali 80 predavača u šest tematskih cjelina.





Biznis.ba / FENA