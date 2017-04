Mirko Šarović

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović očekuje da će na današnjem sastanku resornih ministara zemalja regiona u kojima je prisutan kapital "Agrokora" biti razmijenjene informacija i postignut eventualni dogovor o koordinisanju mjera i aktivnosti za očuvanje firmi u sastavu tog hrvatskog koncerna.

Šarović je rekao novinarima da je u BiH aktivno desetak privrednih društava sa kapitalom "Agrokora", od kojih šest većih, koji zapošljavaju 6.000 radnika, i to većim dijelom u Federaciji BiH, a manje u Republici Srpskoj, gdje je prisutan "Konzum".



"U BiH bismo željeli da vidimo šta su to uradile kolege u Sloveniji i posebno u Srbiji da možda međusobno koordinišemo i razmijenimo informacije. Svi smo zabrinuti. Želimo da važne kompanije koje su brendovi u našim zemljama opstanu i da se ta kriza ne prenese u značajnijoj mjeri na njih, da se sačuvaju radna mjesta i da se obezbijede dobavljači", rekao je Šarović.



On je objasnio da "Konzum" samo u BiH ima 1.300 kooperanata - dobavljača, kojima se duguje 317 miliona KM od kojih su više od polovine domaći dobavljači.



"Ukoliko se kvalitetno pripremimo, imali bismo dobre šanse da se ta društva stabilizuju. Vodimo računa o tome da se novac ne odliva van zemlje. To je nešto o čemu brinu svi", rekao je Šarović.



On kaže da je zainteresovan da čuje planove centrale "Agrokora", kojim sada praktično upravlja povjerenik Vlade Hrvatske.



"Naša je obaveza da radimo na tome, da te kompanije i dalje budu uspješne, jer su to sada kompanije svake od naših zemalja. To jeste kapital koji je došao iz Hrvatske, koji je otkupio firme u Srbiji, BiH i Sloveniji, ali naš je interes da one i dalje dobro posluju", rekao je Šarović.



Resorni ministri iz regiona razgovaraće danas u Beogradu o zajedničkim mjerama i aktivnostima za očuvanje radnih mjesta u firmama u sastavu "Agrokora", zaštiti interesa dobavljača, kao i drugim pitanjima u vezi sa stabilnošću poslovanja hrvatskog koncerna.



Sastanku će prisustvovati premijer Srbije Aleksandar Vučić, ministar trgovine i turizma Srbije Rasim Ljajić, ministar ekonomskog razvoja i tehnologije Slovenije Zdravko Počivalšek, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ministar ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić.



"Agrokor" je u Srbiji vlasnik "Merkatora S", "Dijamanta", "Frikoma", "MG Mivele", Kikindskog mlina i "Nove sloge". Te firme zapošljavaju 11.000 radnika.



Biznis.ba / SRNA