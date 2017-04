Zijad Krnjić

Nakon što je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) u ovoj godini uspio smanjiti deficit sa 225 na oko 195 miliona maraka, isplata penzija bit će redovna i trajat će, kako je to posljednjih mjeseci postalo uobičajeno, tri dana.

Potvrdio je to za „Dnevni avaz" direktor Zavoda PIO Zijad Krnjić. Ujedno je i najavio da se povećanje penzija može očekivati od 1. januara naredne godine, s tim da je potrebno da prvo Federalni parlament usvoji novi zakon o PIO, kojim se predviđa njihov rast u skladu s rastom troškova života i prosječnih plaća.



Krnjić je u razgovoru za "Avaz" pojasnio da dodatna sredstva, neophodna za povećanje penzija, mogu biti osigurana iz dva izvora, povećanjem broja zaposlenih ili povećanjem plaća, što znači porastom BDP-a.



- Očekujem da će novi zakon o PIO stupiti na snagu 1. jula, kako je to i planirano. Moram naglasiti da je takav zakon bilo neophodno donijeti, jer je postojeći prevaziđen, producirao je finansijsku krizu i nepravdu i ubrzano urušavanje penzijskog sistema u FBiH - kazao je Krnjić.



Također, novi zakon je garant da ubuduće neće doći do smanjenja penzija.



- Čak i ako se troškovi života i plaće smanje, penzije neće pratiti taj trend. To znači da će položaj penzionera biti postupno popravljan, da neće biti gori - pojasnio je Krnjić.



Biznis.ba / FENA