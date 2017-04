Nusret Helić

Jučer je u Gračanici počeo 8. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta “GRAPOS EXPO“. Tim povodom gost Dnevnika TV1 bio je načelnik općine Gračanica Nusret Helić.

Načelnik općine Gračanica za TV1 je kazao da je Gračanica oduvijek bila poduzetnička sredina te da ima želju da napravi dodatni iskorak ka stvaranju boljeg poslovnog ambijenta.



"Kada smo organizovali prvi sajam rekli smo da u tome želimo biti vodeći u BiH ali i šire. Gračanica je oduvijek bila poduzetnička sredina i željela je da napravi dodatni iskorak i da svi zajedno stvaramo jedan ambijent u kojem će se sklapati poslovi. Prvi dan sajma pokazuje da uspjevamo na tome putu", kazao je Helić.



Ovogodišnji sajam ima moto ; "Budućnost se ne očekuje, ona se gradi".



"Objekti koji se grade i ovaj sajam pokazuju da ova zemlja ima šansu, samo se trebamo okrenuti, ekonomiji, razvoju, zapošljavanju i na taj način daleko brže možemo izlaziti iz krize", kazao je Helić.



On je dodao da poduzetnici u Gračanici sve svoje zahtjeve u roku 24 sata mogu podnijeti opštinskoj administraciji, govoreći o saradnji lokalnih vlasti i privrednika.



"Proširili smo poslovnu zonu i to je rezultiralo time da već danas četiri nove fime prave 20.000 kvadratnih metara novog poslovnog prostora a očekujemo da će to u ovoj godini rezulturati sa 300 novih zaposlenih", naveo je Helić.



On je kazao da bi viši nivoi vlasti trebali podržati općine sa drugačijom raspodjelom prihoda, jer bi se ta sredstva ulagala upravo u kreiranje poslovnog ambijenta za zapošljavanje, što je na kraju krajeva svima cilj.



Govoreći o inicijativi za ukidanjem kantona Helić je kazao da je to realnost.



"Oni koji misle da je to politika, varaju se. Mi znamo da je to ustavna kategorija ali ja očekujem da će se do kraja godine u parlamentarnoj proceduri naći takva inicijativa i da će se imati razumijevanja za to da se određene nadležnosti raspodjele između države i lokalnih zajednica i svi bi sigurno efikasnije obavljali određene poslove, i ja vjerujem da će se to morati desiti u narednom periodu", zaključio je Helić.







Biznis.ba