Revitalizacijom i modernizacijom objekata i postrojenja "Hidroelektrana na Trebišnjici", objekta Trebinje 1, koja se realizuje u okviru projekta "Pauer tri", radni vijek postrojenja i cjelokupnog objekta biće produžen za oko 30 godina, što će dodatno stabilizovati cio energetski sistem Republike Srpske.

Projekat se sastoji od tri faze, prve dvije uspješno su završene, a uskoro kreće i treća, koja podrazumijeva remont opreme, turbina i generatora, gdje se elektromašinska oprema mijenja opremom najnovije generacije.



"Pored produžetka životnog vijeka, završetkom ove faze će doći i do značajnih povećanja kapaciteta agregata, odnosno, očekuje se i minimalno povećanje snage oko deset procenata", navode odgovorni u "Hidrolektranama na Trebišnjici".



Oprema koja je instalisana u prethodne dvije faze besprijekorno funkcioniše, a nakon treće faze će kompletan sistem HET-a biti osavremenjen. Sve se radi u saradnji s KFW njemačkom razvojnom bankom s kojom se realizuje kreditno-donatorski aranžman u okviru projekta "Pauer tri" od 2001. godine. Finansijska konstrukcija je dogovorena u visni od 10 miliona evra, s tim što je šest miliona evra kreditnog aranžmana KFW banke, četiri miliona evra otpada na donaciju HET-u od KFW banke, dok milion maraka ulažu "Hidroelektrane na Trebišnjici".



Energetska studija je završena, a uskoro nakon tenderske procedure slijedi potpisivanje ugovora s izvođačem radova. Od projekta će najveći benefit imati Hidrolektrana Trebinje 1, koja će u potpunosti biti revitalizovana 2019.



Preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" je, prema elektroenergetskom bilansu "Elektroprivrede RS", u 2016. godni ostvarilo petinu više proizvedene električne energije od planirane. To u brojkama znači da su iz sistema HET-a isporučena 1.168,52 gigavat-časa električne energije, uz dodatnu proizvodnju od 88,23 gigavat-časa električne energije, zadužene tokom revitalizacije agregata u HE Dubrovnik krajem 2015. godine, koju je iz sistema HET preuzela "Hrvatska elektroprivreda".



