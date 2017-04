Foto: Ilustracija

Mraz koji je jutros pao na behar nije nanio štetu, međutim, voćari strahuju od niskih temperatura koje su najavljene za naredne dane.

Najugroženije su sadnice kruške koje ne trpe niske temperature, sve ispod osam stepeni im je kritično, ali ako padne ispod nule ni plod jabuke se neće moći formirati.



S obzirom na to da bosanskohercegovački voćari nisu u stanju pratiti svjetske trendove zaštite sadnica voća u proljeće zbog visokih cijena, uputili su dopis Ministarstvu odbrane BiH da im ustupe helikopter iznad velikih voćnjaka da ''razbija zrak'' i spriječi padanje mraza.



Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović Feni je kazao da je to efikasna metoda koju koriste francuski voćari, i jedina opcija za domaće voćare.



- Prošle godine nismo imali prinose kruške, a ako temperature narednih dana padnu kako je najavljeno izgubit ćemo i krušku i jabuku - rekao je Dojčinović.



Ističe da se veliki voćari ne mogu braniti alternativnim metodama kao što je loženje vatre.



- Imamo voćare koji imaju stotine hektara zasada, helikopteri su nam na njihovim voćnjacima neophodni - naveo je Dojčinović.



Doktor poljoprivrednih nauka Besim Salkić ne preporučuje korištenje alternativnih metoda zaštite od mraza kao što je loženje vatre. Tvrdi da je nauka dokazala da to ne daje željene efekte, naprotiv.



- Prskanje aminokiselinama nakon što mraz padne je jedina metoda koja nam ostaje jer nemamo opreme da zaštitimo onako kako preporučuju evropski i svjetski standardi - rekao je Salkić.



Naveo je da su najpodložnije sadnice koje su u fazi beharanja. Temperature ispod nule su, dodaje, štetne za behar, a za plod ispod minus četiri.



U vezi s nadlijetanjem helikoptera nije imao komentar, ali smatra da se i ta metoda treba probati s obzirom na to da druge nema.



Biznis.ba / FENA