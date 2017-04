Aida Soko

Višegodišnja upozorenja privrednika o skoro nemogućim uvjetima za osnivanje preduzeća, mogla bi 2017. konačno uroditi plodom. Prema informacijama iz Federalne vlade, u finalnoj fazi je izrada propisa o uspostavljanju sistema registracije firmi samo na jednom šalteru, piše "Dnevni avaz".

No, da bi se taj sistem uspostavio, treba izmijeniti više od 50 zakona i drugih pravnih akata koji reguliraju ovu oblast.

Svjetska banka navela je da je u FBiH potrebno 12 procedura, oko 1.000 KM i 67 dana da se registrira firma. Vlada želi prepoloviti troškove, broj procedura i kratiti period na tri dana.



- U ovaj proces uključeno je više od 20 institucija na federalnom nivou. Uz to, neke institucije su i na državnom nivou, poput Uprave za indirektno oporezivanje. Ovdje treba dodati i propise na drugim nivoima, kantona i općina, što govori o složenosti cjelokupnog procesa - kazala je za "Avaz" Aida Soko, savjetnica premijera Fadila Novalića.



Istakla je da se radi o finansijski veoma zahtjevnom projektu i navela primjer da za informatizaciju treba više od pet miliona KM. Oko 90 posto te sume Vlada je osigurala iz donacije.



- Planiramo formirati deset centara, u sjedištima kantona, gdje se nalaze i registracioni sudovi. U prvoj fazi pokušat ćemo svesti vrijeme potrebno za registraciju na maksimalno sedam dana, a to uključuje sudove, Poreznu upravu, Federalni zavod za statistiku, Zavod PIO, Zavod zdravstvenog osiguranja i još neke institucije - rekla je Soko.



Dodala je da su već određena zaduženja nadležnim ministarstvima, a cilj je da do sredine 2018. u FBiH zaživi potpuno funkcionalan sistem.



- Nadamo se da će se za pola godine registracija moći obaviti za sedam dana, i to samo na jednom šalteru - istakla je Soko za "Avaz".



