Rajko Bulajić odustao je od pozicije direktora Šumskog gazdinstva "Romanija" na Sokocu, a Mirko Čolović i dio SNSD - a, koji ga podržava, su otkazali planirani Kontramiting.

Čolovićev Kontramiting bio je direktna prijetnja drvoprerađivačima koji su nedavno izrazili Protest zbog imenovanja Kriminalca Bulajića, a za utorak, 18.04., najavili novi.



Čini se da je Narod pobijedio Kriminalce Čolovića i Bulajića, ali samo se čini: Očito su se uplašili posledica mogućeg sukoba, pa su Čolović, Bulajić i njihov mentor Milorad Dodik, koji je i zakuhao cijelu kašu, napravili manevarski potez; On se sastoji u tome da Bulajić demisionira, a da na njegovo mjesto sjedne Jovan Golijanin, odbornik SNSD-a i, takođe, jedan od ključnih ljudi Čolovića.



Dodik je lično zvao Golijanina, zahtijevajući da on preuzme dužnost v.d. direktora, a tokom prethodnih dana sve je činjeno da se ne održi protest drvoprerđivača.



Čak je policija u jednom trenutku zabranila oba skupa, ali kada su uvidjeli da drvoprerađivači neće odustati, Dodik je sa Čolovićem dogovorio odustajanje od Kontramitinga. I varijantu koju sam opisao.



Golijanin je lani, prije izborne kampanje, pretučen zbog obračuna unutar šumske mafije, kojoj i sam pripada, što sam i objavio.



Već sam pisao i da je Golijaninu Inspektorat RS još ranije utvrdio da on ne može obavljati dužnosti rukovodioca Radne jedinice, pa je nejasno kako može biti v.d. direktor, za šta ga predlaže SNSD?!



Golijanin je, u Radnim jedinicima gdje je bio šef, ostavio iza sebe manjak od nekoliko hiljada nelegalno posječenih kubika drveta, o čemu sam takođe izvijestio.



Groteskno je Čolovićevo pojašnjenje da “Bulajić povlači svoju kandidaturu isključivo iz političkih razloga, da novi protesti, koje su organizovali ljudi bliski SDS-u, ne bi uznemirili građane Sokoca”, jer proteste ne organizuje samo SDS, već i DNS i što je najbitnije dio SNSD, koji predvodi Milan Jolović Legenda.



Legenda, koji nije ništa bolji od Čolovića, u direktnom je sukobu ne samo sa njim, već i vrhom stranke, jer su ga u nekoliko navrata izvarali, obećavajući mu poziciju predsjednika OO SNSD Sokolac.



Uprkos oštrom sukobu, to je mnogo mnogo manje bitno od činjenice da se drvoprerađivači nisu pobunili samo zbog Bulajića, već i što ih vrh JP “Šume RS” nemilosrdno reketira.



Protesti drvoprerađivača biće održani 18.04. tačno u podne.



Biznis.ba / Blog Slobodana Vaskovića