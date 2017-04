Nakon današnjeg sastanak u zgradi Vlade FBiH, kojem su prisustvovali predstavnici bh. firmi dobavljača Agorkora te ministar poduzetništva i obrta Amir Zukić, održana je press-konferencija na kojoj se govrilo i o broju otpuštenih radnika ovog koncerna.

Predsjednica Sindikata trgovine FBiH Mersiha Beširović kazala je da prema njezinim informacijama do sad je u Mostaru zatvorena jedna radnja u kojoj je radilo pet uposlenika.



- Postoji spremnost da se sačuvaju radna mjesta u Agrokorovim kompanijama, kao i u kompanijama koje su dobavljači. Svaki drugi scenario je ravan katarstrofi, ali se nadamo da do toga neće doći. Imali smo i slučaj da je u Gračanici pet radnika proglašeno tehnološkim viškom. Iz Konzuma su kazali da to nije vezano za krizu u Agrokoru. Određeni broj ugovora na određeno nije produže, a radi o 40 uposlenika u Sarajevu i oko 40 u Banja Luci – pojasnila je Beširović.



Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić dodao je da prema njegovim informacijama u posljednjih mjesec i po dana ukupno je 40 radnika ljudi ostalo bez posla.



- Konzuma i kompanije Ledo njih 28, a iz ostale tri Agrokorove kompanije 12 ljudi – pojasnio je Zukić.



Biznis.ba / Avaz