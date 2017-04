T. C.

Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Prijedlog zakona o prostornom uređenju, te Prijedlog odluke o usvajanju "B" faze izmjena i dopuna Prostornog plana KS za period od 2003. do 2023. godine.

Usvojenom Reformskom agendom, konkretno njenom oblasti "Poslovna klima i konkurentnost", vlastima u Bosni i Hercegovini a time i Vladi KS predložena je reforma procedura vezanih za izdavanje odobrenja za građenje. S tim u vezi, Akcionim planom Vlade KS iz prošle godine predviđeno je unapređenje procedura vezanih za postupak građenja skraćenjem i pojednostavljivanjem, a sve s ciljem privlačenja investicija.



U tom smislu, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je u saradnji sa predstavnicima Grupacije Svjetske banke (IFC) pripremilo nacrt ovog zakona kojeg je Skupština KS usvojila 19. oktobra prošle godine. O usvojenom nacrtu koji obrađuje pitanja uređenja prostora i građenja na nivou KS provedena je opsežna javna rasprava u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama.



U dijelu ovog reformskog zakona koji se odnosi na pripremu i usvajanje planske dokumentacije, predviđena je i razrađena mogućnost usvajanja planskih dokumenata po skraćenoj proceduri i time ukinuta dosadašnja praksa njihove korekcije.



Ovim prijedlogom u dijelu koji se odnosi na provođenje planskih dokumenata predviđa se uvođenje lokacijske informacije koja se definiše kao način za određivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru. Naime, uvodi se stepen rizika kod objekata, te se granica postavlja na 400 m². Lokacijska informacija je izvod iz detaljne planske dokumentacije i predstavlja osnov za izdavanje odobrenja za građenje. Svi rokovi za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebne dozvole i ostalih akata su skraćeni. U kontekstu ovih izmjena, prijedlogom je predviđeno i uspostavljanje Centra za pružanje usluga u oblastima prostornog uređenja i građenja koji primjenjuje jednošalterski sistem poslovanja, tj. da građani i poslovni subjekti sve dobijaju na jednom mjestu.



Također je i dio koji definiše inspekcijski nadzor i kaznene odredbe usklađen s nedavno usvojenim inspekcijskim propisima, kao i propisima kojima se definiše oblast prekršaja. Važno je naglasiti da je raspon kazni u prekršajnom dijelu podignut, jer se namjerava obezbijediti veća disciplina u primjeni ovog zakona.

Ovim prijedlogom zakona predviđeni su precizni rokovi za završetak izgradnje, ali i kazne za investitora u rasponu od 10 do 50 hiljada maraka, ukoliko oni budu probijeni.



"Propisali smo da su svi oni koji dobiju odobrenje za građenje u roku od četiri godine od njegove pravosnažnosti dužni završiti objekt izvana, te izvršiti njegovo priključenje na infrastrukturu, dok unutrašnji radovi mogu da traju i duže", precizirao je ministar Čedomir Lukić. Dodao je kako je ovaj rok sasvim dovoljan za izvođenje svih vrsta i najsloženijih građevinskih radova.



Na istoj sjednici donesen je i Prijedlog odluke o usvajanju "B" faze izmjena i dopuna Prostornog plana KS za period od 2003. do 2023. godine sa prijedlogom odluke o njihovom provođenju, zbog promjene stanja u prostoru koje je predočio Zavod za planiranje razvoja KS u svom Izvještaju o stanju u prostoru.



Više inicijativa za njegovu izmjenu pokrenule su i lokalne zajednice, prije svih općine Novo Sarajevo i Novi Grad, obrazlažući to prioritetnim usaglašavanjem sa novonastalim potrebama na području KS.



Oba ova izuzetno važna dokumenta naći će se na sjednici Skupštine KS planiranoj za 10. maj ove godine.





Biznis.ba / Klix.ba