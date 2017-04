Foto: Klix.ba

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu održan je sastanak sa predstavnicima bh. firmi dobavljača Agrokora i federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Amira Zukića.

Konstatovano je da će se zajednički raditi na rješavanju problemima nastalin nakon krize u Agrokoru i da je dug Konzuma BiH oko 130 miliona KM.



Predstavnici 11 kompanija su složni da je Konzum u BiH važan za tržište u BiH, očekuju garanciju za plaćanje dugovanja, neće opstruirati isporuku robe Konzumu i kako su naveli nakon sastanka - ne razmišljaju o "najgorem scenariju".



Ministar Zukić je kazao da je cilj sastanka bio traženje načina da Konzum u BiH lakše prebrodi krizu.



"Bitno je da se obezbjedi robni protok. Situacija je specifična i teška. Pokušali smo približiti sve ono što se dešava i da pokušamo obezbjediti normalno poslovanje Konzuma i stvaranje pretpostavki za sanaciju krize. Sastanak je dugo trajao.

Zaključili smo da situacija zahtjeva stalni monitoring u Konzumu i odnosu s dobavljačima i bankama. Dogovorili smo da predstavnici Vlade održe sastanak kako bismo im predstavili plan za prevazilaženje ove situacije", kazao je Zukić.



Ministar je dodao da je dugovanje Konzuma u BiH prema dobavljačima 130 miliona KM. Potraživanja sa 31. decembrom je bilo 150 miliona KM, što znači da je izmireno oko 20 miliona KM.



Izjavio je i da Konzum ima 70 miliona KM imovine u BiH, a da je ostala imovina pod zakupom i da je registrovana na pet osoba u Bosni i Hercegovini.



Ministar Amir Zukić je rekao da će se u sljedeći ponedjeljak opet održati sastanak s dobavljačima kako bi pokušali iznjediriti jedan vid obostrane saradnje i da se pronađe rješenje za nastavak normalnog poslovanje Konzuma.



"U slučaju da to ne urodi plodom, onda će Vlada razmišljati o drugim koracima kako bismo zašitili dovaljače, uposlenike i bankarski sektor", zaključio je ministar Zukić.



Adin Fakić, direktor kompanije Milkos, jedne od 11 kompanija čiji su dobavljači danas bili na satanku kazao je da mu je drago da je Vlada shvatila ozbiljnost situacije u kojoj se dobavljači nalaze.



"Definisano je da zajednički trebamo raditi na rješavanju problema. Naš cilj kao dobavljačima je da imamo stabilno tržište. Konzum predstavlja ozbiljan dio tog tržišta i očekujemo da situacija bude stabilizovana. Moramo biti optimistični, nove informacije nam ukazuju na to da trebamo vjerovati u stabilizaciju situacije", kazao je Fakić.



Fakić je kazao da je došlo do određenih zastoja isporuke robe u posljednjih nekoliko dana, ali da se nada da će nastaviti sa poslovanjem u dosadašnjem ritmu.



"Ipak, svi imamo stav da Konzum treba sačuvati i da se on može sačuvati uz pomoć nas dobavljača koji imamo veliko razumijevanje. Nadamo se da ćemo iz Konzuma dobiti ista uvjerenja", istakao je Fakić.



Mersiha Beširović iz Sindikata trgovine je naglasila važnost očuvanja radnih mjesta.



"Zaista postoji velika spremnost da se sačuvaju radna mjesta, svaki drugi scenario je ravan katastrofi i nadamo se da do toga neće doći. Situacija je ozbiljna, krajnje zabrinjavajuća i želimo sačuvati radna mjesta. Radnicima je u ovom trenutku jako teško, a moraju biti nasmijani na svojim radnim mjestima, ali poručujemo im da će sindikat sve uraditi da sačuvamo ta njihova radna mjesta", naglasila je Mersiha Beširović.







Biznis.ba / Klix.ba