"Kada je u pitanju proces evropskih integracija dosta često zaboravljamo zašto uopće ulazimo u taj proces a razlog tome je pokušaj da se promjeni situacija u BiH a bojim se da u odnosu na ono što je zamišljeno kroz taj proces ne postižemo najbolje rezultate", kazao je Ćerimagić.



Podsjetio je da još uvijek ne postoje strateški dokumenti za korištenje predpristupnih fonodova, da Vijeće ministara, entitetske i kantonalne vlade se još uvijek nisu dogovorile o programu koji treba kazati kada, na koji način i od kojeg novca će se usklađivati naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU.



"Što se tiče zaštite okoliša, kvalitete zrake, zaštite potrošača, javnoj nabavke i tih područja koja su jako bitna građanima, kako bi kvalitativno osjetili da je njihov životni standard unaprijeđen, kroz proces EU integracija,to još uvijek nije tema onih koji predstavljaju EU u BiH a ni naših vlasti nažalost", kazao je Ćerimagić.



On je govoreći o ideji Carinske unije kazao da još uvijek nije jasno sudeći po izjavama novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i evropskog komesara za proširenje Johnatana Hahna, da li se radi o Carinskoj uniji ili o jedinstvenom tržištu.



"Iz perspektive BiH postavlja se nekoliko pitanja. S obzirom da ni sama BiH još uvijek nije jedinstveno tržište, kako ćemo napraviti jedinstveno tržište sa ostalim zemljama? Koliko napora i truda treba uložiti u stvaranje Carinske unije i jedinstvenog tržišta. Pošto je EU jedinstveno tržište potrebne su određene institucije i procedure i jako puno truda treba uložiti i na kraju šta to znači za samu perspektivu članstva u EU", naveo je Ćerimagić.



On je dodao da je Crna Gora prema toj ideji dosta rezervisana zato što u Crnoj Gori znaju šta je sve potrebno da bi se uskladilo sa jednim tržištom i da usvojili pravila i procedure.



Kazao je da tri od šest zemalja koje bi trebale biti uključene u taj proces još uvijek nisu članice Svjetske trgovinske organizacije, tako da ni osnovni korak integrisanja zemalja nije napravljen, a osim toga imamo Ugovor o slobodnoj trgovini koji još uvijek ne funkcioniše.



Ćergimagić je istako da je glavni razlog pada stranih investicija politička nestabilnost u državi, te naveo da u odnosu na jednu Albaniju, BiH ima četiri puta manji broj stranih investicija.







