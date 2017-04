Goražde

Direkcija za ceste BPK Goražde u ovoj godini na raspolaganju ima oko 1,5 milion KM za realizaciju nekoliko projekata u oblasti rekonstrukcije i modernizacije puteva u BPK Goražde.

Dio sredstava namjenjen je za izradu projekata, studija i revizija dok je ostatak namjenjen za realizaciju tri projekta modernizacije saobraćajnica koje su u nadležnosti direkcije.



"Jedan od najznačajnijih projekata u ovoj godini je izrada projektne dokumentacije za cestovno povezivanje Goražda i Sarajeva, odnosno povezivanje sa rutom 3 SEETO mreže evropskih puteva. Za taj projekat izdvojili smo oko 580.000 KM i to podrazumijeva provođenje geoloških istraživanja i raznih studija koje su potrebne da bi se počeli radovi na toj dionici", izjavila je Izeta Jahić, direktorica kantonalne direkcije za ceste.



Ona dodaje da je u ovoj godini planirano i revidiranje projektne dokumentacije po ovom projektu što će koštati oko 80.000 KM. Ostatak sredstava Direkcija za ceste BPK Goražde u ovoj godini usmjerit će u realizaciju dva projekta koji će obuhvatiti rekonstrukciju i modernizaciju cesta.



"Imamo 300.000 KM predviđenih za redovno zimsko i ljetno održavanje cesta, a ostala sredstva uložićemo u rekonstrukciju regionalnog puta R 448 od ulice Višegradske odnosno dionica Goražde- Rorovi. To je tačka u kojoj ćemo nastaviti radove koje smo započeli prošle godine", najavila je Jahić.



Planom Direkcije obuhvaćena je i sanacija regionalnog puta R448 na dionici Gornje Bare – Donje Bare u općini Pale FBIH. Na području kantona realizirat će se i nekoliko značajnih projekata rekonstrukcije puteva iz nadležnosti "Cesta" FBiH.



"Riječ je o realizaciji sredstava koje su "Ceste" Federacije dobile iz tri fonda, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke i Svjetske banke. Realizacija tri važna projekta za ovaj kanton planirana je u ovoj godini. Nama je najvažnija rekonstrukcija i sanacija Mosta žrtava genocida u Srebrenici koji je zaista u lošem stanju i potrebna mu je hitna sanacija. Mi već nekoliko godina radimo na tom projektu i dobili smo informaciju da ove godine ide tender za odabir izvođača iz tih kreditnih sredstava", kazala je Jahić.



Preostala dva projekta odnose se na rekonstrukciju magistralnog puta M20 i izgradnju kružne raskrsnice u Vitkovićima, te izgradnju zaobilaznice u Goraždu.



"Pripreme za sve te projekte su u toku. Da li će svi oni biti realizovani u ovoj godini, to je možda malo i fizički nemoguće, ali raspisuju se tenderi, te rješavaju imovinski odnosi. To su veliki, milionski projekti, tako da u naredne dvije-tri godine očekujemo njihovu realizaciju", ističe Izeta Jahić, direktorica Direkcije za ceste BPK Goražde.



Biznis.ba / Klix.ba