Ajka Baručić

Kult insistira na promjeni načina naplate PDV-a kako bi pomogao provrednicima. Navode da privrednici u BiH tvrde da im je sadašnji način plaćanja PDV-a problem broj jedan, rekla je Ajka Baručić, ekonomska ekspertica iz Instituta za razvoj mladih Kult, gostujući u Dnevniku TV1.

"Jer prema sadašnjem Zakonu privrednik je državi dužan platiti PDV od 1. do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, za sve one račune koje je izdao kupcima. Međutim, u BiH potoji problem naplate potraživanja i često se dešava da se proda roba u vrijednosti od recimo 100 hiljada KM, koju od kupca neće naplatiti još nekoliko mjeseci, ali su morali platiti 17 posto PDV-a. Država uzima novac koji još ne postoji, ali privrednik ga mora stvoriti. Zato se privrednici često kreditno zadužuju kako bi to isplatili“, poručila je u Dnevniku TV1 Ajka Baručić.



Inicijativu je podržalo oko 30 hiljada privrednika u BiH, pa je upućena UO UIO BiH. Povratne informacije Uprave nema.



"Državni zastupnik Saša Magazinović je nedavno je dao podršku ovome i unio je u proceduru. Ovakva mjera bi značila rasterećenje za privrednika, koji mora platiti i silne doprinose. Taj novac bi mogao usmjeravati u stvaranje novih radnih mjesta. PDV prema državi ne bi izostao, već bi bilo odgođeno plaćanje“, istakla je Baručić.



Praksa koju predlaže Kult koristi se u 22 zemlje EU, među kojima je i Hrvatska, ali i u Srbiji.



Istakla je i da se mladi ne usuđuju krenuti u poduzetničke vode jer se boje neuspjeha.



"Imamo broj mladih koji pokušava biti građanski i politički aktivan, ali i one koji aktivizam izražavaju odlaskom iz BiH“, poručila je Baručić.





Biznis.ba / Vijesti.ba