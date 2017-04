Foto: Ilustracija

Dugovanja Konzuma prema dobavljačima mjere se milionima KM • Ovo kako Vlada sada radi nije dobro, samo se kupuje vrijeme, smatra Avdagić.

Šta će biti sa radnicima, šta sa dobavljačima, a šta sa brojnim objektima koje Konzum u Bosni Hercegovini ima, pitanja su na koja niko ne daje odgovor danima, što radnike i dobavljače dovodi u očajnu situaciju. Kako je kazao predsjednik PPDIVUT Mehmed Avdagić, problemi dobavljača su sve veći, a dugovanja se broje u milionima.



Hitna reakcija



- Prije nekoliko dana dobio sam poziv iz Zagreba da dođem kod njih na sastanak. Ja ne mogu da preuzimam ulogu vlasti i države kao sindikalac, pa sam pozvao federalnog premijera Fadila Novalića da se sa stručnim timom uključi u rješavanje ovog problema, da snime stanje, odrede dijagnozu i na kraju da odrede terapiju kako će se ovo riješiti. Ovo kako rade sada nije dobro, samo se kupuje vrijeme. Ovo su sve stvari toliko neizvjesne, a niko neće ozbiljno da predvidi posljedice koje će, nažalost, biti toliko velike da će se država BiH zabaviti oko njih, a ne samo određeni dobavljači koji su sada u velikoj krizi, kazao je Avdagić.



Stotine je dobavljača i hiljade radnika koje još niko u vlasti nije shvatio dovoljno ozbiljno. Do sada je bilo manjih otpuštanja, a Avdagić smatra kako će ih biti još jer je nemoguće da se ovaj problem riješi sa tolikim brojem radnika.

- Mi sada hoćemo da vidimo kako riješiti te radnike koji će ostati bez posla. Kada su mi, prije nekog vremena, poslali prvi zahtjev da dam saglasnost za otpuštanje radnika, ja sam to shvatio kao politiku svršenog čina i zaustavio sam to. Tražio sam sastanak koji je prvo bio dogovoren, ali je direktor u zadnji tren odustao. Naše vlasti moraju hitno reagovati, poduzeti određene korake, a ne vidimo da išta rade, poručio je Avdagić.



Otkazi



Predsjednica Sindikata radnika trgovine BiH Mersiha Beširović kazala je kako je u stalnom kontaktu i sa članovima sindikata, ali i sa upravom Konzuma, ali kako još nisu uspjeli dogovoriti sastanak.



- Što se tiče otkaza, mi smo imali pet radnika iz objekta u Gračanici koji su trebali biti raspoređeni u druge objekte Konzuma u susjednim gradovima. Oni to nisu prihvatili, pa su dogovorili da budu proglašeni tehnološkim viškom i da na taj način bude riješen njihov status. Ono što mi znamo jeste i da je jedan objekat u Mostaru zatvoren, u njemu je bilo pet radnika, od toga je jedna naša članica. Konstantno pokušavamo dobiti neke informacije od uprave, ali ništa još ne dobijamo, niti znamo šta će biti sa radnicima. Prema informacijama koje za sada imamo, ne bi trebalo biti više otkaza sada, ali vidjećemo, kazala je Beširović.



Biznis.ba / Oslobođenje