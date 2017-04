Foto: Ilustracija

Dvomjesečna ekstremno niska temperatura na početku godine dovela je do smrzavanja velikog broja izdanaka i stabljika maline na plantažama u srednjem Podrinju, što je uzrokovalo njihovo sušenje i to će u velikoj mjeri uticati na rod i smanjiti prinose u ovoj godini.

Procjene uzgajivača su da će rod biti za 20 do 50 posto slabiji nego prošle godine, zavisno od stepena oštećenosti malinjaka.



U Regionalnoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u Bratuncu kažu da su najviše stradali malinjaci uz rijeku Drinu, ali i u zasadima gdje nisu primijenjene potrebne agrotehničke mjere i uvažena uputstva stručnjaka.



Inžinjer poljoprivrede Saša Stević rekao je da je došlo do odumiranja velikog broja pupoljaka i da će se to odraziti na rod i prinose proizvođača ovog voća.



"Procjena je da je kod sorte miker izmrzlo i staradalo oko 70 posto izdanaka, a prosječno je smrzlo i sasušilo se oko 40 posto zasada ove kulture i mogu se očekivati drastično manji prinosi nego prošle godine", rekao je novinarima Stević.



On je naveo da će to dovesti do umanjenja prihoda za više od 2.000 proizvođača maline u srednjem Podrinju.



U udruženju malinara regije Birač "Vilamet" iz Bratunca očekuju da će cijena biti barem na nivou prošlogodišnje - od 3,3 KM po kilogramu, što bi omogućilo malinarima da saniraju štete i ostvare minimalne zarade.



Jedan od najboljih uzgajivača maline u ovom kraju Ivan Stojanović kaže da se očekivalo da će doći do smrzavanja izdanaka, ali ne u ovolikom procentu.



"Ukoliko ne ostane cijena na nivou prošlogodišnje mnogi uzgajivači će imati gubitke i neće moći da pokriju troškove koje su imali u malinjacima", dodao je Stojanović.



Prošle jeseni sredstvima raznih donatora osigurano je i zainteresovanim uzgajivačima maline u Bratuncu, Srebrenici, Milićima i Vlasenici besplatno podijeljeno više stotina hiljada sadnica maline, ali veliki broj tih sadnica se zimus smrzao i neće donijeti rod, a neki uzgajivači strahuju da su im novi zasadi potpuno uništeni i da su uzalud uložili rad i sredstva.



Biznis.ba / SRNA