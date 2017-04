"Sarajevo 4 Walls", prvi regionalni sajam namještaja, uređenja enterijera i eksterijera, tehnike i prateće industrije, otvoren je danas u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu.

PR sajma Marko Matović izjavio je tokom otvaranja sajamske manifestacije da mu je izrazito zadovoljstvo što će "Sarajevo 4 Walls" za mnoge kompanije biti prvi sajam na kojem izlažu i poželio im je da steknu sva pozitivna iskustva koja takav događaj može pružiti.



- Nadamo se ćemo nakon naredna tri dana svi biti zadovoljni, kompanije jer su uspjele ostvariti profit, posjetioci jer su uspjeli pronaći idealne proizvode za svoj dom i mi kao organizatori jer je sajam dobro prošao - rekao je Matović.



Na sajmu se predstavlja 48 kompanija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.



Riječ je o kompanijama koje se bave proizvodnjom namještaja za dom, kancelarijskog i ugostiteljskog namještaja, parketa, krovova, te građevinskim kompanijama, a koje će prezentirati sadašnje i buduće projekte.



Za posjetioce su osigurani popusti od 10 do 30 posto na sve izložene artikle i narudžbe.



Sajam će u petak i subotu biti otvoren od 11.00 do 19.00 sati, a u nedjelju od 10.30 do 17.00 sati.



Sajamsku manifestaciju organiziralo je sarajevsko Udruženje "Spiritus".



Biznis.ba / FENA