Midhat Hubijar / Klix.ba

ZOI'84 je velike probleme ostavio iza sebe i trenutno se nalazi na čvrstom putu konsolidacije, plate redovno isplaćuju, izmiruju dugove, a iza preduzeća je i relativno uspješna sezona. Tako barem kaže direktor preduzeća Midhat Hubijar. Cilj je vratiti preduzeće na stare staze.

"ZOI je 2016. godine pozitivno poslovao. Dug od 16 miliona KM, koliko smo zatekli 2014. godine, polako saniramo. Zadužili smo se osam miliona KM kod Union banke i dug redovno servisiramo. Trenutno imamo 140 uposlenih, a sistematizacijom je predviđeno 146 radnih mjesta. Dosta ljudi je otišlo u penziju, a vratili smo organizacionu jedinicu ugostiteljstva u ZOI, što je na jedan način povećalo broj uposlenih", kaže Hubijar.



Na poboljšanje situacije svakako je utjecalo i izdavanje zgrade preduzeća koja se nalazi u centru grada, nakon što je uprava preseljena u Zetru.



"Ovdje imamo manje prostora, ali nam je odlično. Tamo je jedna osoba sjedila u 15 do 20 kvadrata, ali u takvim neprilikama si nismo mogli priuštiti komoditet. Prebacili smo upravu ovdje, izdali kompletnu zgradu i kroz 70 posto prihoda servisiramo mjesečnu obavezu prema Union banci. To dovoljno govori o isplativosti", navodi direktor ZOI'84.



Oduzeto više od 1.200 sezonskih karata



Iako je u sezoni koja je iza nas ispunjena polovina očekivanja i želja uprave ZOI' 84, Hubijar priznaje da je preduzeće dobilo niz žalbi. Skijaši su se najčešće žalili na vertikalni transport, kamenje na stazama i uposlene za kontroli karata.



"Najveći problem je dužina trajanja vertikalnog transporta. Vikendom se čeka po pola sata da dođete na red za trosjed, transport traje 13-15 minuta, a spuštanje 2-3 minute. Dakle, imate 45 minuta čekanja. Bilo je individualnih žalbi na kamenje na stazama. Ogroman problem su građevinski radovi koji su rađeni u proteklom periodu, prilikom kojih se skidala velika količina prirodnog humusa i mislim da ćemo ove godine radovima na Bjelašnici sanirati određene prijelaze na stazama. Bilo je žalbi i na ljude koji kontrolišu karte, a koji su oduzeli više od 1.200 karata zbog raznih zloupotreba. Skijaši su pokušavali ulaziti sa sezonskim kartama iz 2012. godine, s dječijim kartama, a bilo je problema i sa ski-školama", ističe naš sagovornik.



Malo polje će biti centar ljetnih aktivnosti



Nakon zimske, pred ZOI'84 je ljetna sezona za koju postoji posebna strategija razvijena već u januaru. Hubijar ističe da je prošlogodišnji prihod pokazao da je moguće oplemeniti ljetni turizam.



"Krećemo u sezonu građevinskih radova. ZOI prelazi na Malo polje i nastavljamo aktivnosti od prošle godine jer je taj lokalitet interesantan kao i Bjelašnica. Ima niz prednosti, ima vertikalni transport koji će u punom kapacitetu funkcionisati tokom cijelog ljeta. Također, imamo niz porodičnih sadržaja koji će biti na raspolaganju, imamo sportske terene, dječija igrališta, igrališta za odbojku, fudbal i boćanje, a aktuelan će biti i tubing. Bjelašnica će biti ogromno gradilište. Kreće rastavljanje trosjedne žičare, infrastrukturna izgradnja, postavljanje sistema vještačkog osnježavanja s iskopima za postavljanje šestosjeda koji ide od Babinog dola do međustanice i četverosjeda od međustanice do vrha Bjelašnice. Šestosjed ima veći kapacitet, a transport će trajati pet minuta", kaže Hubijar.



I Veliko polje je veoma atraktivno među posjetiocima, iako u njega nije ulagano posljednjih 20 godina. Direktor ZOI'84 ističe da je problem u tome što preduzeće nema potpunu ingerenciju na ovom lokalitetu i da je za bilo kakvu aktivnost potrebno tražiti razne saglasnosti. Upravo zbog potencijala koje Veliko polje ima nada se da će investicija u hotel Feri šeika Mohammeda al Qasimija, vlasnika Sunnylanda, promijeniti situaciju.



"Tu zemlju mi nismo ni kupili ni prodali. Zemljište je u vlasništvu Općine Hadžići, a ja sam iz medija saznao ko ga je kupio. Sigurno će nam dati određene prednosti jer se nalazi na lokalitetu Velikog polja gdje mi posebno ljeti nemamo nikakvih sadržaja", navodi Hubijar.



S druge strane, hotel Igman koji se nalazi u vlasništvu preduzeća još uvijek nema kupca. Glavni razlog je cijena.



"Više puta se išlo preko Agencije za privatizaciju, ali nije iskazano posebno interesovanje za hotel Igman. Knjigovodstvena vrijednost hotela je 7,5 miliona KM. Nemoguće je ići ispod te cijene, a to je cijena koju je odredio vještak. Pitanje je koliko su dosadašnje ponude za hotel zaista bile ozbiljne", ističe direktor ZOI'84.





Biznis.ba / Klix.ba