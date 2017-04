T. C.

Osnovni sud u Zvorniku je, 12. aprila ove godine, donio rješenje o izvršenju čime su blokirani računi „Alumine“ Zvornik, a u korist privrednog društva „Pavgord“ Foča.

- Svrha blokade je da se namiri kontroverzno potraživanje koje je litvanska Ukio banka imala po kreditima datim povezanim litvanskim društvima. 'Alumina' ni njeni povezani subjekti nisu imali ikakvih benefita po osnovu ovih spornih kredita - saopćeno je iz zvorničkog preduzeća.



Isti dan kada je blokiran račun „Alumine“, Okružni privredni sud u Banjoj Luci je donio privremjenu mjeru obezbjeđenja kojom je, kako navode, zabranio „Pavgordu“ da preduzima radnje naplate protiv „Alumine“.



- 'Alumina' je 13.aprila tražila da postupajuća sudija Jelena Todorović iz Osnovog suda u Zvorniku hitno obustavi predmetno izvršenje, te odblokira račune 'Alumine', budući da bi svako odlaganje ovog dovelo do nesagledivih posledica za popreduzeće - stoji u saopćenju te se dodaje da do toga nije došlo te da je za „Aluminu“, kao kompaniju koja zapošljava 1.400 ljudi, neprihvaljivo tako „bezobzirno ponašanje, a koje će biti predmet prijave protiv imenovane sudije Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH“.



Tvrde i da se „veoma čudne stvari dešavaju u proteklom periodu protivno interesima 'Alumine', a koje se tiču potraživanja na koja pretenduje 'Pavgord' potpomognut kontroverznim interesnim grupama, a i o kojima će 'Alumina' podnijeti prijave nadležnim institucijama“.



- Simptomatična je i činjenica da se račun 'Alumine' blokira neposredno prije donošenja presude koju je Okružni privredni sud u Bijeljini zakazao za 24.april 2017. godine, a kojom se odlučuje o postojanju, odnosno nepostojanju duga po osnovu kojeg je sada blokiran račun 'Alumine'.



U ovom trenutku blokada računa 'Alumine' je nezakonita radnja i nanosi ogromnu i nesagledivu štetu po ovo privredno društvo, kako kod poslovnih partnera, tako i kod poslovnih banaka. Samim ovakvim činom dovodi se u pitanje dalji proces rada preduzeća, s obzirom da je ugroženo snabdijevanje fabrike osnovnim sirovinama neophodnim za proizvodni proces.



'Alumina' poziva pravosudne i organe gonjenja da hitno započnu radnje na ispitivanju svih postupaka koje su doveli do blokade računa, navodi se u saopćenju.







Biznis.ba / FENA